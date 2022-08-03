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Назарина: Мы хотим порадовать людей и военных, которые защищают нашу страну сейчас
Завтра луганчане стартуют в еврокубках
Фото: ФК Заря Луганск
Полузащитник "Зари" Егор Назарина дал свой комментарий в преддверии игры против "Университати".
"Прежде всего наша цель – это победа. Этот поединок первый за долгий период, мы радуемся этому и готовимся к положительному результату. Мы хотим порадовать людей и военных, которые будут болеть за нас завтра и защищают нашу страну сейчас, и я уверен, что таких людей будет очень много. Мы настроены, прежде всего, на победу.
- Что вы знаете о команде "Университет" Крайова?
- Мы смотрели пару их поединков, поэтому большой информации нет, тренеры нам доступно рассказали все важное, поэтому мы готовы к этому матчу.
- Как тебе новый тренерский штаб и какие ощущения от последнего месяца работы?
- Несмотря на то, что мы долгий период были вообще без тренировок и игр, видно, как команда сейчас прогрессирует, тренировочный процесс нас полностью устраивает и нравится. Мы уверены в себе и готовы к завтрашнему поединку", - заявил Назарина.
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