Заря – Университатя. АУДИО онлайн трансляция 1-го матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок 3-го отборочного раунда Лиги конференций между луганской "Зарей" и румынской командой "Университатя".

Подопечные Патрика Ван Леувена встретятся с бандой из города Крайова (Румыния). Будет непросто, но у "Зари" точно найдутся свои моменты возле ворот противника, которые нужно будет реализовать. Поможет ли украинской команде опыт еврокубковых выступлений? Каким тактическим модулем ответит наставник луганчан на тактику "Университати"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 4 августа – в 20:25 по киевскому времени.

Комментаторы: Сергей Швец и Александр Рыженко

Режиссер трансляции: Александр Рыженко