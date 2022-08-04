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Заря – Университатя. АУДИО онлайн трансляция 1-го матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций
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ФК Зоря
Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок 3-го отборочного раунда Лиги конференций между луганской "Зарей" и румынской командой "Университатя".
Подопечные Патрика Ван Леувена встретятся с бандой из города Крайова (Румыния). Будет непросто, но у "Зари" точно найдутся свои моменты возле ворот противника, которые нужно будет реализовать. Поможет ли украинской команде опыт еврокубковых выступлений? Каким тактическим модулем ответит наставник луганчан на тактику "Университати"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 4 августа – в 20:25 по киевскому времени.
Комментаторы: Сергей Швец и Александр Рыженко
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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