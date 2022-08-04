  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Бывший защитник Александрии остался в запасе РФШ на матч Лиги конференций
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший защитник Александрии остался в запасе РФШ на матч Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Против мальтийского Хайбернианса

Бывший защитник Александрии остался в запасе РФШ на матч Лиги конференций

Фото: ФК Александрия

UA-Футбол
Новина українською

Защитник Каспарс Дубра, почти три сезона защищавший цвета "Александрии", остался в запасе латвийской РФШ на матч Лиги конференций.

РФШ дома играет против мальтийского "Хайбернианса". Начало матча – 19:00.

Ранее Дубра играл в еврокубках за "Александрию". С БАТЭ и "Вентспилсом" выступал даже в Лиге чемпионов. ЗА РФШ на международной арене пока не дебютировал.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Каспарс Дубра
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде