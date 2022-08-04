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Бывший защитник Александрии остался в запасе РФШ на матч Лиги конференций
Против мальтийского Хайбернианса
Фото: ФК Александрия
Защитник Каспарс Дубра, почти три сезона защищавший цвета "Александрии", остался в запасе латвийской РФШ на матч Лиги конференций.
РФШ дома играет против мальтийского "Хайбернианса". Начало матча – 19:00.
Ранее Дубра играл в еврокубках за "Александрию". С БАТЭ и "Вентспилсом" выступал даже в Лиге чемпионов. ЗА РФШ на международной арене пока не дебютировал.
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