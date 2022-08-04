Бывший защитник Александрии остался в запасе РФШ на матч Лиги конференций

Защитник Каспарс Дубра, почти три сезона защищавший цвета "Александрии", остался в запасе латвийской РФШ на матч Лиги конференций.

РФШ дома играет против мальтийского "Хайбернианса". Начало матча – 19:00.

Ранее Дубра играл в еврокубках за "Александрию". С БАТЭ и "Вентспилсом" выступал даже в Лиге чемпионов. ЗА РФШ на международной арене пока не дебютировал.