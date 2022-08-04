ЛК. Команда Кочергина снова побеждает, крах украинизированной Кишварды, Славия справилась без Качарабы

Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это 64 команды, разделенные на 32 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола. Победители пройдут в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, проигравшие по сумме двух матчей попрощаются с еврокубками.

Базовая дата первых матчей - четвертое августа 2022-го года. Но некоторые поединки состоялись раньше.

РФШ (Латвия) - "Хайбернианс" (Мальта) 1:1

Голы: Шарич 85 - Велла 39

Удаление: Альдама 26 (две желтые, "Хайбернианс")

Плохой результат для латвийцев. Соперник – с крохотной Мальты, да еще с 27-й минуты играл в меньшинстве. Поэтому проиграть было бы позорно. От этой судьбы РФШ уберег поздний гол Шарича. Это как компенсация за не забитый на 50-й минуте пенальти.

Каспарс Дубра, экс-защитник "Александрии", весь матч просидел в резерве.

КуПС (Финляндия) - "Янг Бойз" (Швейцария) 0:2

Голы: Нсаме (пен.) 25, Элиа 40

КуПС грозный до первого зрелого соперника. Да, в прошлом году они прошли "Ворсклу", уже в этом сезоне подарили "Милсами" ничью, но потом уничтожили его во втором матче… А сегодня просто были приземлены статусным как для такого уровня "Янг Бойз".

Два гола швейцарцев подчеркнули преимущество в классе. Все же говорим о команде, имеющей свежий опыт выступлений в группе Лиги чемпионов.

"Спартак (Трнава, Словакия) - "Ракув" (Польша) 0:2

Голы: Иван Лопес 30, Иван Лопес (пен.) 45+1

Владислав Кочергин появился на поле на 57-й минуте, когда судьба матча уже была решена. У поляков действительно неплохая команда: организованная, обученная, физически крепкая. Словаки не устояли под давлением, хотя имеют в этой паре более высокий рейтинг.

Дважды забил Иван Лопес – не зря он выиграл гонку бомбардиров последнего чемпионата Польши. Этот парень метит на повышение.

"Пайде" (Эстония) - "Андерлехт" (Бельгия) 0:2

Голы: Рафаэлов 10, Фабиу Силва 40

"Пайде" и так сделал чудо, дойдя до этого раунда. Дважды команда была вне посева и дважды проходила соперников в серии пенальти. Но с "Андерлехтом" такой номер не пройдет. По крайней мере, поражение 0:2 дома – это почти вылет.

"Шахтер" (Солигорск, беларусь) - ЧФР "Клуж" (Румыния) 0:0

"Клуж" здесь – словно бедный родственник. Чемпион Румынии вылетел в Лигу конференций из Лиги чемпионов и продолжает не убеждать в своей зрелости. Не обыграть белорусов, которым не место среди цивилизованного мира из-за агрессии против Украины – это немного удручающее.

За "Шахтер" весь матч отыграл бывший "динамовец" Никита Корзун.

АИК (Швеция) - "Шкендия" (Северная Македония) 1:1

Голы: Гвидетти 17 - Хасани 1

Здесь можно разводить демагогию о "на их месте могли быть мы"… Но правда в том, что такой результат только подтверждает предположение, что "Ворскла" могла бы побороться даже за проход в раунд плей-офф. Однако со "Шкендией" борется АИК, а мы оплакиваем потерю одного еврокубкового участника.

"Лиллестрем" (Норвегия) - "Антверпен" (Бельгия) 1:3

Голы: Кнудсен 45+3 - Алмейда 5, Найнгголан 50, Найнгголан 86

Этих норвежцев, в отличие от "викингов" (смотри ниже), приспустили на землю. "Антверпен" сильнее и статуснее. Команда с такими игроками как Фрай, Найнгголан (оформил дубль), Алдервейрелд (не играл сегодня) по определению должна проходить ранние этапы отбора третьесортного турнира.

Первый шаг в третьем круге сделан.

"Викинг" (Норвегия) - "Слайго Роверс" (Ирландия) 5:1

Голы: Трипич 4, Фридйонссон 8, Траоре 53, Сандберг 60, Аустбо 86 - Коули (пен.) 89

Норвежцы в этом сезоне проявляют незаурядные амбиции. Во вторых матчах второго раунда квалификации выиграли все четыре команды из этой страны и некоторые победы были феерическими. И вот "Викинг" продолжает пир. Победа 5:1 практически выводит бронзового призера чемпионата Норвегии в следующий раунд.

ЦСКА (София, Болгария) - "Сент-Патрикс" (Ирландия) 0:1

Гол: Атакаи 87

Две ирландские команды представлены на данном этапе отбора Лиги конференций. Одна безнадежно "прогорела" в Норвегии, а вот другая сделала заявку на выход в следующий круг. Эта пара могла бы быть потенциальным соперником "Зари" в раунде плей-офф, но не сложилось… А был бы подарок.

Энес Махмутович, бывший защитник "Львова", а сегодня – защитник ЦСКА, всю игру провел в запасе.

АПОЭЛ (Кипр) - "Кызылжар" (Казахстан) 1:0

Гол: Эфрем 27

АПОЭЛ пока не очень убедителен. У рейтинговых и статусных киприотов были проблемы и на предыдущем раунде, и вот сейчас только 1:0. Напомним, что "Кызылжар" проиграл первый матч "Осиеку" во втором круге отбора. А потом насухо выиграл в гостях. Это весьма непростой новичок еврокубков.

Юрий Бушман отыграл за команду из Казахстана все девяносто минут.

"Мольде" (Норвегия) - "Кишварда" (Венгрия) 3:0

Голы: Хуссейн 63, Фофана 81, Линнес 82

"Кишварда" – одна из самых украинизированных иностранных команд всей Лиги конференций. На предыдущем этапе венгры уже произвели сенсацию (выбили "Кайрат"), однако сегодня их хватило только на порчу нервов "Мольде". Равный счет держался до 63-й минуты, а дальше прорвало…

В активе украинцев Артема Одинцова и Виктора Гея – девяносто минут; Антон Кравченко отыграл 86 минут, Богдан Мельник появился на поле на 60-й, а Михаил Готра так и остался в резерве.

"Нефтчи" (Азербайджан) - "Рапид" (Вена, Австрия) 2:1

Голы: Джабер 44, Саеф 60 - Бургшталлер 90+5

Австрия высоко поднялась в Таблице коэффициентов (в настоящее время - девятое место), но надолго ли это? Вчера мы видели невнятный "Штрум", сегодня – невнятный венский "Рапид".

Это не безнадежное поражение, но будет тяжело в ответном матче.

В активе экс-защитника "Металлиста 1925" Соломона Кверквелии – полный матч в составе "Нефтчи".

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Арис" (Греция) 2:0

Голы: Йованович 30, Захави 84

Греция уже потеряла ПАОК. Из Лиги чемпионов вылетел "Олимпиакос". И вот теперь под угрозой "Арис". Но если честно, то все закономерно. "Маккаби" (Тель-Авив) на фоне соперника выглядел гораздо интереснее.

"Славия" (Прага, Чехия) - "Панатинаикос" (Греция) 2:0

Голы: Шранц 45+2, Узор 56

Удаления: Сантос 52 (прямая красная, "Славия") - Паласиос 40 (две желтые, "Панатинаикос")

Еще одна греческая команда "подвисла". "Панатинаикос" когда-то был грандом и очень грозным по внутренним меркам, не без успеха выступал на международной арене, но сейчас все по-другому. С другой стороны, и соперник у ПАО был еще тот. "Славия" добыла комфортное преимущество, второй гол забив уже после удаления в своем составе.

Тарас Качараба просидел матч в запасе.