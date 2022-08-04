Кочергин остался в запасе Ракува на матч Лиги конференций

Украинский легионер польского "Ракува" Владислав Кочергин остался в резерве своей команды на матч Лиги конференций против "Спартака" из Трнавы (Словакия).

Отметим, что матч состоится в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Начало – 19:30.

Добавим, что Кочергин дважды забил в ворота "Астаны" в предыдущем раунде отбора, поспособствовав общему разгрому представителя Казахстана.