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Бывший защитник Львова остался в запасе ЦСКА (София) на матч Лиги конференций

Лига конференций
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Болгары играют против представителя Ирландии

Бывший защитник Львова остался в запасе ЦСКА (София) на матч Лиги конференций

Фото: ФК Львов

UA-Футбол
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Софийский ЦСКА в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций принимает ирландский "Сент-Патрикс". Стартовый свисток матча прозвучит в 20.00.

В заявке болгарской команды есть бывший представитель УПЛ Энес Махмутович. Он остался в запасе.

Махмутович с 2020-го по 2021-й годы включительно выступал за ФК "Львов".

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В статье: ФК Львов Энес Махмутович
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