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Бывший защитник Львова остался в запасе ЦСКА (София) на матч Лиги конференций
Болгары играют против представителя Ирландии
Фото: ФК Львов
Софийский ЦСКА в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций принимает ирландский "Сент-Патрикс". Стартовый свисток матча прозвучит в 20.00.
В заявке болгарской команды есть бывший представитель УПЛ Энес Махмутович. Он остался в запасе.
Махмутович с 2020-го по 2021-й годы включительно выступал за ФК "Львов".
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