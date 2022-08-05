ЛК. Вадуц продолжает удивлять, поражение чемпиона Польши, сенсация от Данди Юнайтед

Лига конференций, третий квалификационный раунд. Первые матчи

“Хамрун” Мальта – “Левски” Болгария 0:1

Гол: Крастев 90+5

На 11-й минуте Крастев (“Левски”) не реализовал пенальти

“Левски” в прошлом раунде неожиданно справился с “ПАОКом”, но едва не остался без победы в игре с третьей командой Мальты прошлого сезона. Ключевые эпизоды в игре вертелись вокруг 20-летнего полузащитника Филипа Крастева. На 11-й минуте центрхав болгар не реализовал пенальти, пробив в штангу, но за несколько секунд до финального свистка Крастев исправился, хладнокровно поразив ворота “Хамруна” после хаотичной атаки.

“Заря” – “Университатя Крайова” 1:0

Гол: Нагнойный 56

“Балкани” Косово – “Клаксвик” Фарерские острова 3:2

Голы: Грипши 30, Кореница 41, Ррахмани 50 – Клеттскар 69, Клеттскар 88

Удаление: Фере 90+3 (“Клаксвик”)

Казалось, что ничто не должно было помешать косовскому чемпиону “Балкани” уверенно победить представителя Фарерских островов. 3:0 после 50-й минуты, какие еще могут быть вопросы. Но “Клаксвик” не сдался и забил два гола после стандартов. Дубль сделал 32-летний форвард Палл Клеттскар.

“Лугано” Швейцария – “Хапоэль” Беэр-Шева, Израиль 0:2

Голы: Йосефи 39, Селмани 85

“Хапоэль” Беэр-Шева действовал против “Лугано” на контратаках и эта тактика полностью оправдала себя. “Лугано” уже успел сыграть три тура чемпионата Швейцарии, а первенство Израиля еще не стартовало, но отсутствие игрового ритма официальных поединков не помешало “Хапоэлю” уверенно победить на выезде. В атаках команда из Беэр-Шева действовала резче и эффективнее.

“Чукарички” Сербия – “Твенте” Нидерланды 1:3

Голы: Ковач 59 – Ротс 8, Влап 31, Бренет 43

В прошлом раунде “Чукарички” разгромил люксембургский “Расинг”, но нидерландский “Твенте” оказался ему не по зубам. Сербский коллектив вчистую проиграл первый тайм и смог отыграть один мяч после перерыва только после того как “Твенте” перешел в режим экономии.

“Вадуц” Лихтенштейн – “Коньяспор” Турция 1:1

Голы: Сасере 72 – Демир 89

Лихтенштейнский “Вадуц”, выступающий во второй швейцарской лиге, был в шаге от сенсации в матче с “Коньяспором”. Герой прошлого раунда Франклин Сасере вывел хозяев вперед на 72-й минуте, но “Коньяспор” в конце игры смог отыграться после ошибки вратаря и защитника “Вадуца”.

“Сепси” Румыния – “Юргорден” Швеция 1:3

Голы: Тудорие 79 (пен.) – Эдвардсен 26 (пен.), Асоро 31, Асоро 54

Победителю Кубка Румынии-2022 будет сложно на что-то рассчитывать после домашнего поражения шведскому “Юргордену”. “Юргорден” лидирует в чемпионате Швеции после 16 туров и свою хорошую форму перенес и на еврокубки.

“Брондбю” Дания – “Базель” Швейцария 1:0

Гол: Дивкович 74

Несложно себе представить пару “Брондбю” – “Базель” в групповом раунде Лиги Европы, но футбол распорядился так, что одна из команд останется без еврокубковой осени. После первого матча выше шансы на выход в плей-офф у датской команды, выигравшей 1:0 благодаря голу Марко Дивковича.

“Викингур Рейкьявик” Исландия – “Лех” Познань, Польша 1:0

Гол: Сигюрпальссон 45

Чемпион Польши рискует вылететь в третьем раунде. Выездные матчи против исландских команд – это не совсем удобно, и все же вопросы остаются. Единственный мяч забил 19-летний вингер Ари Сигюрпальссон.

“Брейдаблик” Исландия – “Истанбул Башакшехир” Турция 1:3

Голы: Эйнарссон 63 – Алексич 38, Тюрюч 52, Алексич 90+2

Гораздо увереннее свою против исландской команды свой матч провел “Истанбул Башакшехир”. При красивом свете закатного солнца на стадионе “Коупавогсведлюр” в Коупавогюре турецкая команда забила в ворота “Брейдаблика” три гола и пропустила всего один.

“Фехервар” Венгрия – “Петрокуб” Молдова 5:0

Голы: Дардаи 20, Кодро 23 (пен.), Стопира 35, Петряк 66, Зивзивадзе 88 (пен.)

“Фехервар” Ивана Петряка фактически можно поздравить с выходом в следующий раунд. Можно уже думать о плей-офф. Там у венгерской команды будет соперник гораздо серьезнее – представитель немецкой Бундеслиги “Кельн”.

“Зринськи” Босния и Герцеговина – “Тобол” Казахстан 1:0

Гол: Янкович 76

Удаления: Чорлука 54 – Томашевич 83

В первой битве чемпионов Боснии и Герцеговины и Казахстана выиграл “Зринськи”. Гости ничем не смогли ответить на мяч 20-летнего центрхава Нико Янковича. Примечательно, что команда из Мостара забила единственный гол в матче, играя в меньшинстве.

“Хайдук Сплит” Хорватия – “Виктория Гимараэш” Португалия 3:1

Голы: Сахити 67, Мелняк 75, Кровинович 87 – Мага 61

Красивый гол 19-летнего фулбека Мигеля Мага не на шутку разозлил “Хайдук”. Хорватский клуб за 20 минут организовал камбек и очень близок к выходу в плей-офф.

“Данди Юнайтед” Шотландия – “АЗ Алкмар” Нидерланды 1:0

Гол: Миддлтон 61

Потрясающий результат для “Данди Юнайтед”. Гленн Миддлтон смело пошел в обыгрыш на двух игроков “АЗ”, сыграл в стенку с Джейми Макгратом и крученым ударом с 20 метров отправил мяч в ворота.