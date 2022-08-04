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Заря – Университатя. 1:0. 20-летний форвард выводит луганчан вперед

Лига конференций
(2 голосов)

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Заря – Университатя. 1:0. 20-летний форвард выводит луганчан вперед

Фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk

Новина українською

"Заря" открыла счет в матче третьего отборочного раунда Лиги конференций против "Университати" (1:0). Забил 20-летний Денис Нагнойный.

55' Денис Нагнойный – 1:0.

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В статье: Заря (Луганск) Университатя(Румыния) Лига конференций
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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
04.08.2022 в 22:24
Ну а что Зоря приятно удивила. Сразу ощущается рука голандца, вертикальный футбол причем не только по флангам но и по центру. Никаких перепасовок с кипером...Понятное дело, игроки не самого высокого класса, есть ошибки и все такое..Но в целом норм.
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