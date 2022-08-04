Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря – Университатя. 1:0. 20-летний форвард выводит луганчан вперед
Нужно больше
Фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk
"Заря" открыла счет в матче третьего отборочного раунда Лиги конференций против "Университати" (1:0). Забил 20-летний Денис Нагнойный.
55' Денис Нагнойный – 1:0.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Заря - Университатя. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 4 августа 2022
- Днепру-1 не подошел. Экс-защитник Мариуполя прибыл в расположение Шахтера
- В возрасте 43-х лет скончался легендарный хавбек сборной Латвии
- В списке потенциальных соперников Зари раунда плей-офф ЛК – 16 команд. Накануне жребия он сократится вчетверо
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
04.08.2022 в 22:24
Ответить
0
0