Заря – Университатя. 1:0. 20-летний форвард выводит луганчан вперед

Ну а что Зоря приятно удивила. Сразу ощущается рука голандца, вертикальный футбол причем не только по флангам но и по центру. Никаких перепасовок с кипером...Понятное дело, игроки не самого высокого класса, есть ошибки и все такое..Но в целом норм.