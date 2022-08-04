Заря - Университатя 1:0. С перспективой на будущее

Начнем с глобальных вещей. В этом еврокубковом сезоне, в котором пока проходят лишь квалификационные матчи, украинские клубы идут неплохо. Пять игр, три победы, один проход и один вылет. В целом, результат на положительную оценку. А если вспомнить, что всему этому предшествовала девятимесячная пауза, то все вообще здорово. Сегодня свою битву начинала луганская "Заря", которая пережила смену тренера и потерю огромного количества лидеров. Да что там говорить, злые языки даже шептали о возможном конце... Но "Заря" жива и играет в еврокубках.

Многие ждали первого матча "Зари", дабы примерно понять, чего ожидать от Патрика ван Леувена. Экс-наставник академии "Шахтера" не удивил схемой, сделав ставку на 4-3-3, однако несколько кадровых решений вызывали вопросы. К примеру, появление на острие 20-летнего Нагнойного, который на всех статистических сайтах числится правым защитником. Но он форвард, иначе бы Денис просто бы не забивал так много на юниорском уровне.

Первый тайм "Заря" провела очень достойно. Возможно, луганчане не создали огромного количества моментов, но они вели игру, контролировали мяч, классно атаковали флангами. Да и кипера соперника несколько раз выручить заставили. Опасно издали успел пробить Назарина, отличный эпизод был у Кабаева, которого в последнюю неделю сватают в "Динамо", свой шанс упустил легионер Кристиан. "Университатя" пару раз пыталась огрызнуться высоким прессингом, но опорная зона "Зари" всю опасность нейтрализовала. Увидеть в действии юного центрбека Батагова так и не получилось - соперник до него тупо не доходил.

Как вы могли понять из абзаца выше - нам понравилась игра "Зари". Даже очень. Коллектив ван Леувена превзошел ожидания, однако, чтобы закрепить успех, нужно было забивать. Как минимум, один раз. Свое счастье номинальные хозяева (игралі в Польше) нашли на 55-й минуте - Чурко качественно подал с угла поля, а Нагнойный парашютом запустил сферу за линию. Ставка тренера сыграла - снимаем, как говорится, шляпу. Во втором тайме, и до, и после пропущенного, "Университатя" смотрелась неплохо. По крайней мере, они вспомнили, что футбольная жизнь существует и за пределами своей половины поля, что повлекло за собой несколько опасных выпадов. До забитого гола дело не дошло, но даже такая активность - уже неплохо на фоне плохого первого тайма.

Ближе к концу игры темп в игре снизился до минимального. "Заря" немного подсела, что, учитывая огромной простой, не может вызывать вопросы. Казалось, что именно в конце румынский оппонент сможет переломить игру и сравнять, однако их хватило на один неплохой момент, который привел к первому и единственному удару в створ за 90 минут игрового времени. Вот такой соперник сегодня достался луганчанам, правда их не должно сильно смущать. "Заря" ван Леувена показала отличную игру, добыв важную победу. Перспективы у команды есть, и здесь речь не только о еврокубках.

Лига Конференций, третий отборочный раунд. 1-й матч

4 августа, Люблин, Арена Люблин

Заря - Университатя Крайова 1:0

Гол: Денис Нагнойний 55

Заря: Дмитрий Мацапура, Вячеслав Чурко (Дмитрий Мишнев 78), Владислав Кабаев (Максим Лунев 72), Сергей Булеца, Егор Назарина, Максим Имереков, Денис Нагнойний (Денис Безбородько 81), Арсений Батагов, Роман Вантух, Кристиан Даль, Олег Данченко

Университатя Крайова: Давид Лазар, Пауль Папп, Александру Крецу (Владимир Скречу 65), Александру Матею, Андрей Иван, Никусор Банку, Элвир Колич (Йован Маркович 78), Михай Кэпэцынэ, Анте Рогулич (Штефан Баярам 46), Сержу Ханка (Ривалдиньо 78), Раул Силва

Предупреждения: Денис Нагнойний 49, Олег Данченко 60 - Никусор Банку 6, Александру Крецу 54