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Скромно по счету, амбициозно по игре. Заря – Университатя 1:0. Обзор матча и видео гола
Заря – Университатя ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.08.2022 ⋇ Лига конференций на UA-Футбол
Фото - ФК Зоря / Автор невідомий
"Заря" официально начала сезон. Луганчане в третьем раунде квалификации Лиги конференций сыграли первый матч против румынской "Университати". Одержана минимальная победа, но по игре команда Патрика ван Леувена заслуживала даже чего-то большего. По крайней мере, моментов было достаточно. Надеемся, что оставили на второй матч.
Смотрите видеообзор поединка Лиги конференций.
Лига Конференций, третий отборочный раунд. 1-й матч
4 августа, Люблин, Арена Люблин
"Заря" - "Университатя" Крайова 1:0
Гол: Денис Нагнойний 55
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