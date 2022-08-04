Скромно по счету, амбициозно по игре. Заря – Университатя 1:0. Обзор матча и видео гола

"Заря" официально начала сезон. Луганчане в третьем раунде квалификации Лиги конференций сыграли первый матч против румынской "Университати". Одержана минимальная победа, но по игре команда Патрика ван Леувена заслуживала даже чего-то большего. По крайней мере, моментов было достаточно. Надеемся, что оставили на второй матч.

Смотрите видеообзор поединка Лиги конференций.

Лига Конференций, третий отборочный раунд. 1-й матч

4 августа, Люблин, Арена Люблин

"Заря" - "Университатя" Крайова 1:0

Гол: Денис Нагнойний 55