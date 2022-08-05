Форвард Зари: Выходили с желанием доказать, что тренер Университати ошибается

В четверг, 4 августа, луганская "Заря" стартовала в квалификации Лиги Конференций. В первом матче против румынской "Университати" луганчане победили 1:0. Единственный гол забил 20-летний форвард Денис Нагнойный. Он и поделился впечатлениями от игры.

"Эмоции переполняют. Игра была трудная, мы выполняли тактические задания тренера. Думаю, ему понравилось, как мы прессинговали, как действовали в обороне и атаке.

Мы должны были закрывать результат еще в первом матче, но это футбол, нужно ехать в Румынию и обыгрывать "Университатю" уже на выезде. Было непросто, но мы должны показывать как на выезде, так и дома, что мы действительно являемся "мужиками".

"Университатя" нас не удивила, тренер ее полностью разобрал. У нас было много тактических видео. Соперник выбрал тактику игры вторым номером, соответственно мы действовали первым. Нам все удавалось, хотя нужно было забивать еще. Думаю, на выезде уже "Университатя" будет владеть инициативой, но от нашего тренера зависит, как мы будем играть.

Мы в коллективе обсуждали слова тренера "Университати", что она должна побеждать в этой паре. Но президент их клуба наоборот отмечал, что первый номер пары – "Заря". На слова тренера соперника мы отреагировали скептически и выходили на поле с желанием доказать, что первый номер здесь мы".

Заметим, что ответный матч "Зари" с "Университатей" состоится через неделю, 11 августа.