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Классический сухой лист. ВИДЕО гола прямым ударом с углового с матча Лиги Конференций

Лига конференций
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В стиле Лобановского

Классический сухой лист. ВИДЕО гола прямым ударом с углового с матча Лиги Конференций

Новина українською

В матче третьего квалификационного раунда Лиги Конференций между боснийским "Зриньски" и казахстанским "Тоболом" хозяева победили со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Нико Янкович - на 76-й минуте он забил прямым ударом с углового. Вашему вниманию ВИДЕО эффектного взятия ворот.

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