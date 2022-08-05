Лига конференций
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Классический сухой лист. ВИДЕО гола прямым ударом с углового с матча Лиги Конференций
В стиле Лобановского
В матче третьего квалификационного раунда Лиги Конференций между боснийским "Зриньски" и казахстанским "Тоболом" хозяева победили со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал Нико Янкович - на 76-й минуте он забил прямым ударом с углового. Вашему вниманию ВИДЕО эффектного взятия ворот.
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