  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. ЛК. Мальтийского представителя не хватило на полную сенсацию
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛК. Мальтийского представителя не хватило на полную сенсацию

Лига конференций
(1 голосов)

Ответные матчи третьего квалификационного раунда

ЛК. Мальтийского представителя не хватило на полную сенсацию

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dean Mouhtaropoulos

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это 64 команды, разделенные на 32 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола. Победители пройдут в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, проигравшие по сумме двух матчей попрощаются с еврокубками.

Первые матчи состоялись неделю назад. Базовая дата ответных матчей – 11-го августа. Но некоторые матчи были сыграны раньше. Здесь – об их результатах.

"Гзира" (Мальта) - "Вольфсбергер" (Австрия) 0:4 (первый матч - 0:0)
Голы: Барибо 12, Баумгартнер 33, Рохер (пен.) 59, Боаке 84

"Гзиру" хватило ровно на половину противостояния с представителем Австрии. В гостях мальтийцы отстояли почетную ничью 0:0, однако дома прогорели 0:4. Без шансов.

Оно, пожалуй, и к лучшему, ведь победитель этой пары выходит на победителя пары "Мольде" - "Кишварда". И австрийцам точно по силам остановить норвежцев, являющихся нашими конкурентами в Таблице коэффициентов. Мальтийцам было бы сложнее.

Б36 Торсхавн (Фарерские острова) - "Виборг" (Дания) (первый матч - 0:3)
Голы:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Третий квалификационный раунд Лига конференций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде