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ЛК. Мальтийского представителя не хватило на полную сенсацию
Ответные матчи третьего квалификационного раунда
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dean Mouhtaropoulos
Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это 64 команды, разделенные на 32 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола. Победители пройдут в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, проигравшие по сумме двух матчей попрощаются с еврокубками.
Первые матчи состоялись неделю назад. Базовая дата ответных матчей – 11-го августа. Но некоторые матчи были сыграны раньше. Здесь – об их результатах.
"Гзира" (Мальта) - "Вольфсбергер" (Австрия) 0:4 (первый матч - 0:0)
Голы: Барибо 12, Баумгартнер 33, Рохер (пен.) 59, Боаке 84
"Гзиру" хватило ровно на половину противостояния с представителем Австрии. В гостях мальтийцы отстояли почетную ничью 0:0, однако дома прогорели 0:4. Без шансов.
Оно, пожалуй, и к лучшему, ведь победитель этой пары выходит на победителя пары "Мольде" - "Кишварда". И австрийцам точно по силам остановить норвежцев, являющихся нашими конкурентами в Таблице коэффициентов. Мальтийцам было бы сложнее.
Б36 Торсхавн (Фарерские острова) - "Виборг" (Дания) (первый матч - 0:3)
Голы:
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