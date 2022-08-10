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Университатя - Заря: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Конференций

Лига конференций
(1 голосов)

На прошлой неделе удалось добыть преимущество

Университатя - Заря: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Конференций

Фото - ФК Зоря / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Неделю назад "Заря" провела первый официальный матч нового сезона и провела его добротно. Коллектив ван Леувена по игре и по счету переиграл румынскую "Университатю" в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Конференций. Это еще не окончательный триумф, но минимальный шаг на пути к следующему этапу.

В отличие от соперника луганчане имели ровно неделю на отдых и подготовку, а потому имеют все шансы снова показать достойную игру. А там, как пойдет.

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Смотрите матч третьего квалификационного раунда Лиги Конференций в четверг, 11-го августа. Начало игры в 20:30. В Украине матч показывает телеканал "2+2" с задержкой в 15 минутой. Также игру покажет в прямом эфире "Setanta Sports".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Университатя" - "Заря" на UA-Футбол>>

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В статье: Заря (Луганск) Университатя(Румыния)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
10.08.2022 в 13:04
канал 2+2 для чего эти 15 минут задержки--показывайтк уже с 16 минуты
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