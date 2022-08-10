Университатя - Заря: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Конференций

Неделю назад "Заря" провела первый официальный матч нового сезона и провела его добротно. Коллектив ван Леувена по игре и по счету переиграл румынскую "Университатю" в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Конференций. Это еще не окончательный триумф, но минимальный шаг на пути к следующему этапу.

В отличие от соперника луганчане имели ровно неделю на отдых и подготовку, а потому имеют все шансы снова показать достойную игру. А там, как пойдет.

Смотрите матч третьего квалификационного раунда Лиги Конференций в четверг, 11-го августа. Начало игры в 20:30. В Украине матч показывает телеканал "2+2" с задержкой в 15 минутой. Также игру покажет в прямом эфире "Setanta Sports".