Университатя – Заря. АУДИО онлайн трансляция 2-го матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций

Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок 3-го отборочного раунда Лиги конференций между луганской "Зарей" и румынской командой "Университатя".

Подопечные Патрика Ван Леувена встретятся с бандой из города Крайова теперь уже в Румынии. Первый поединок завершился минимальной победой луганчан со счетом 1:0. Будет непросто, но у "Зари" точно еще найдутся свои моменты возле ворот противника, которые просто нужно будет реализовать. Поможет ли украинской команде опыт еврокубковых выступлений? Каким тактическим модулем ответит наставник луганчан на тактику "Университати"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 11 августа – в 20:25 по киевскому времени.