Заря отправилась в Румынию на матч с Университатей

Сегодня, 10 августа, луганская "Заря" отправилась в Румынию, где в городе Крайова сыграет ответный поединок третьего раунда Лиги Конференций против местной команды "Университатя".

Пресс-служба "черно-белых" сообщает, что на игру поехали все заявленные игроки. Сама игра состоится в четверг, 11 августа и начнется в 20:30 по киевскому времени.

Напомним, что в первом матче команда Патрика ван Леувена минимально обыграло "Университатю" (1:0). В случае прохода, луганчане встретятся с победителем пары "Лугано" — "Хапоэль Беэр-Шева".