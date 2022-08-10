Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря отправилась в Румынию на матч с Университатей
Ответный поединок уже завтра, 11 августа
Фото: ФК Заря Луганск
Сегодня, 10 августа, луганская "Заря" отправилась в Румынию, где в городе Крайова сыграет ответный поединок третьего раунда Лиги Конференций против местной команды "Университатя".
Пресс-служба "черно-белых" сообщает, что на игру поехали все заявленные игроки. Сама игра состоится в четверг, 11 августа и начнется в 20:30 по киевскому времени.
Напомним, что в первом матче команда Патрика ван Леувена минимально обыграло "Университатю" (1:0). В случае прохода, луганчане встретятся с победителем пары "Лугано" — "Хапоэль Беэр-Шева".
Популярное сейчас
- Почти с десяток российских самолетов. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 9 августа
- Луческу: Я предполагал, что появление на поле Вивчаренко и Караваева изменит игру
- Динамо еще раз победило Штурм, новые сплетни про Мудрика, появился календарь УПЛ. Главные новости за 9 августа
- ЛК. Мальтийского представителя не хватило на полную сенсацию, Дания выжала максимум
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО