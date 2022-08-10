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Заря отправилась в Румынию на матч с Университатей

Лига конференций
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Ответный поединок уже завтра, 11 августа

Заря отправилась в Румынию на матч с Университатей

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Сегодня, 10 августа, луганская "Заря" отправилась в Румынию, где в городе Крайова сыграет ответный поединок третьего раунда Лиги Конференций против местной команды "Университатя".

Пресс-служба "черно-белых" сообщает, что на игру поехали все заявленные игроки. Сама игра состоится в четверг, 11 августа и начнется в 20:30 по киевскому времени.

Напомним, что в первом матче команда Патрика ван Леувена минимально обыграло "Университатю" (1:0). В случае прохода, луганчане встретятся с победителем пары "Лугано" — "Хапоэль Беэр-Шева".

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В статье: Заря (Луганск) Университатя(Румыния)
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Источник:
ФК Заря Луганск

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