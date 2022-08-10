ЛК. Настоящие и будущие задачи Зари, разгар процесса формирования корзин

Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это 64 команды, разделенные на 32 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола. Победители пройдут в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, проигравшие по сумме двух матчей попрощаются с еврокубками.

Первые матчи прошли неделю назад. Базовая дата ответных матчей – 11-го августа. Но некоторые матчи состоялись раньше. Их результаты – в новости ниже.

"Заря" будет защищать добытое минимальное преимущество над "Университатей". Румыны сильнее играют дома, так что можно спрогнозировать тяжелый для луганчан матч. Кроме того, соперник наверняка сыграет на психологическом подъеме, ведь накануне поединка сменил главного тренера.

11.08.2022

"Университатя" (Румыния) 20:30 "Заря" (Украина) (первый матч – 0:1).

В контексте перспектив "Зари" интересен также матч между "Хапоэлем" (Беер-Шева) и "Лугано". Именно победитель этой пары выходит на победителя украино-румынского противостояния. Традиционно также следим за результатами тех, кто конкурирует с Украиной в Таблице коэффициентов. Швейцария – среди таких стран.

"Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) 20:00 "Лугано" (Швейцария) (первый матч – 2:0).

У конкурентов очень много матчей. Даже с учетом того, что два поединка - с участием команд из Дани и Греции - уже отыграны. Наши интересы остаются неизменными – против Сербии, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Хорватии, Греции, Дании. В тех парах, где пересекаются представители двух стран из вышеуказанного списка, есть смысл найти дополнительные интересы.

"Твенте" (Нидерланды) 20:00 "Чукарички" (Сербия) (первый матч – 3:1);

"Чукарички" (Сербия) (первый матч – 3:1); "Антверпен" (Бельгия) 20:30 "Лиллестрем" (Норвегия) (первый матч – 3:1);

"Лиллестрем" (Норвегия) (первый матч – 3:1); "Слайго Роверс" (Ирландия) 21:00 "Викинг" (Норвегия) (первый матч – 1:5);

"Викинг" (Норвегия) (первый матч – 1:5); "Арис" (Греция) 21:00 "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) (первый матч – 0:2);

(первый матч – 0:2); "Янг Бойз" (Швейцария) 22:00 КуПС (Финляндия) (первый матч – 2:0);

(первый матч – 2:0); "Кишварада" (Венгрия) 22:00 "Мольде" (Норвегия) (первый матч – 0:3).

В двух поединках пересекаются два наших конкурента:

"Базель" (Швейцария) 20:00 "Брондбю" (Дания) (первый матч – 0:1);

(первый матч – 0:1); "Панатинаикос" (Греция) 20:30 "Славия" (Прага, Чехия) (первый матч – 0:2).

Здесь был бы на руку вылет высокорейтинговых представителей Швейцарии и Чехии. Ведь и "Базель", и "Славия" будут влиять на корзину "Зари", если пробьются в групповой раунд (и если там окажется украинская команда). Кроме этих двух, и кроме "Янг Бойз", "Маккаби" (Тель-Авив) и "Мольде", чьи матчи уже отмечены, также выше "Зари" рейтинг имеют АЗ, "Башакшехир" и ЧФР Клуж.

ЧФР "Клуж" (Румыния) 20:00 "Шахтер" (Солигорск, беларусь) (первый матч – 0:0);

(первый матч – 0:0); "Башакшехир" (Турция) 20:45 "Брейдаблик" (Исландия) (первый матч – 3:1);

(первый матч – 3:1); АЗ (Нидерланды) 22:00 "Данди Юнайтед" (Шотландия) (первый матч – 0:1).

Стадия включает в себя шестнадцать игровых пар, результаты которых могут повлиять на понижение корзины "Днепра-1", если он вылетит в Лигу конференций из Лиги Европы.

Из этих шестнадцати пар семь уже указаны, потому что несут в себе более важный интерес. Остается девять (выгодные победы команд, которые выделены жирным):

"Кызылжар" (Казахстан) 16:30 АПОЕЛ (Кипр) (первый матч – 0:1);

АПОЕЛ (Кипр) (первый матч – 0:1); "Тобол" (Казахстан) 17:00 "Зрински" (Босния и Герцеговина) (первый матч – 0:1);

"Зрински" (Босния и Герцеговина) (первый матч – 0:1); "Ракув" (Польша) 19:00 "Спартак" (Трнава, Словакия) (первый матч – 2:0);

"Спартак" (Трнава, Словакия) (первый матч – 2:0); "Коньяспор" (Турция) 20:00 "Вадуц" (Лихтенштейн) (первый матч – 1:1);

"Вадуц" (Лихтенштейн) (первый матч – 1:1); "Петрокуб" (Молдова) 20:00 "Фехервар" (Венгрия) (первый матч – 0:5);

"Фехервар" (Венгрия) (первый матч – 0:5); "Шкендия" (Северная Македония) 21:00 АИК (Швеция) (первый матч – 1:1);

(первый матч – 1:1); "Андерлехт" (Бельгия) 21:00 "Пайде" (Эстония) (первый матч – 2:0);

(первый матч – 2:0); "Сент-Патрикс" (Ирландия) 21:45 ЦСКА (София, Болгария) (первый матч – 1:0).

Один матч уже сыгран – "Гзира" вылетела от "Вольфсбергера".

Остальные матчи: