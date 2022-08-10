Ван Леувен: Заря настроена сохранить наше преимущество и пройти дальше

Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен посетил пресс-конференцию в преддверии игры против "Университати".

"Наш соперник чемпионат в своей стране начал, а мы еще нет. Поэтому мы сейчас концентрируемся на предстоящем поединке. В нашем составе все хорошо, все футболисты тренировались в полном объеме и мы готовы ко второму матчу. У нас была такая же подготовка, как на прошлый матч. Команда показывает себе так, как я бы и хотел. Для нас это вторая официальная игра. Готовились очень серьезно. Ребята хорошо работают на тренировках и на всех матчах, которые мы играли.

Это совершенно естественно для футбола, когда меняется тренер в команде. Для нас это ничего не меняет. Новый тренер для их команды может что-то изменить, но не много для нас, я так думаю.

С тактической точки зрения это будет совсем другая игра, потому что это другой матч. Мы считаемся фаворитом, ведь одержали победу в первом поединке. Мы настроены сохранить наше преимущество и пройти дальше. Мы для этого готовимся, тренируемся каждый день. Конечно, эта игра будет носить другой характер. Мы готовы к этому. Завтра каждый: от игрока до персонала клуба будет делать все возможное, чтобы команда прошла дальше, мы уверены в своих силах.

Не удивлен сменой тренера у соперника. Я немного знаком с румынским футболом, а для них такая практика – это нормально. Но это практикуется не только в румынском, но и в мировом футболе в целом. Иногда владельцы клубов считают, что быстрыми изменениями они могут внести коррективы в настроение команды или психологического состояния. Это их решение, но я как тренер с уважением отношусь к наставнику, который работал раньше. Это радикальный уступок на старте сезона, но это право владельца клуба", – заявил ван Леувен.