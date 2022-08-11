ЛК. Экс-игрок Днепра-1 забил за боснийцев, Кочергин снова зажигает

Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это 64 команды, разделенные на 32 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола. Победители пройдут в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, проигравшие по сумме двух матчей попрощаются с еврокубками.

Первые матчи прошли неделю назад. Базовая дата ответных матчей – 11-го августа. Но некоторые матчи состоялись раньше. Их результаты – в новости ниже.

"Кызылжар" (Казахстан) – АПОЭЛ (Кипр) 0:0 (первый матч – 0:1)

Шанс у "Кызылжара", безусловно, был. Во втором раунде отбора дебютант еврокубков из Казахстана проиграл первый домашний матч "Осиеку", но с запасом выиграл второй. Так что и поражение 0:1 от АПОЭЛа в гостях не пугало. Вся ставка была сделана на сегодняшнюю игру.

Попытка хорошая – но нет. Опыта, мастерства, а главное – везения "Кызылжару" не хватило. В реноме останется разве что ничья с именитым АПОЭЛем, но не общий проход киприотов.

87 минут за "Кызылжар" отыграл украинец Юрий Бушман. Получил желтую карточку.

"Тобол" (Казахстан) – "Зрински" (Босния и Герцеговина) 1:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Дебле 53 – Чуже 34

Удаление: Мокин 80 (прямая красная, "Тобол")

Боевой вышел матч. Восемь игроков "Тобола" получили карточки, причем одна из них – прямая красная. Еще одно примечательное событие – гол Марио Чуже, знакомого нам по выступлениям в "Днепре". Это его второй гол за "Зрински" в четырех матчах Лиги конференций. Также два поединка отыграл в Лиге чемпионов.

Далее "Зрински" сыграет с неудачником лигоевропейской пары "Слован"/"Олимпиакос". Одна из этих команд точно будет в групповом этапе Лиги конференций и повлияет на позиции "Днепра-1" в корзине (на понижение). Если, конечно, сам "Днепр-1" вылетит из Лиги Европы.

"Ракув" (Польша) – "Спартак" (Трнава, Словакия) 1:0 (первый матч – 2:0)

Гол: Кочергин 68

Польская команда обеспечила себе комфортное преимущество в первом матче. Во втором просто завершила начатое. Приятно, что забил представитель Украины - Владислав Кочергин (был заменен на 82-й минуте) получил мяч в свободной зоне и точно пробил с острого угла.

Это уже третий гол украинца в Лиге конференций. Дальше у "Ракува" будет "Славия" (Прага).

ЧФР "Клуж" (Румыния) – "Шахтер" (Солигорск, беларусь) (первый матч – 0:0)

Голы:

"Базель" (Швейцария) – "Брондбю" (Дания) (первый матч – 0:1)

Голы:

"Коньяспор" (Турция) – "Вадуц" (Лихтенштейн) (первый матч – 1:1)

Голы:

"Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) – "Лугано" (Швейцария) (первый матч – 2:0)

Голы:

"Юргорден" (Швеция) – "Сепси" (Румыния) (первый матч – 3:1)

Голы:

"Петрокуб" (Молдова) – "Фехервар" (Венгрия) (первый матч – 0:5)

Голы:

"Твенте" (Нидерланды) – "Чукарички" (Сербия) (первый матч – 3:1)

Голы: