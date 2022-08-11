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УЕФА опубликовал составы Зари и Университати на ответный матч

Лига конференций
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УЕФА опубликовал составы Зари и Университати на ответный матч

Фото: ФК Заря

Новина українською

УЕФА опубликовал составы "Зари" и "Университати" на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Матч начнется в 20:30.

В составе "Зари" на поле выйдут:

  • Мацапура – В.
  • Данченко
  • Имереков
  • Батагов
  • Вантух
  • Назарина – К.
  • Чурко
  • Кристиан
  • Булеца
  • Кабаев
  • Нагнойный

Напомним, что в первой встрече подопечные ван Леувена обыграли румынскую команду со счетом 1:0.

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В статье: Заря (Луганск) Университатя(Румыния) Лига конференций
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Источник:
uefa.com

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