Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА опубликовал составы Зари и Университати на ответный матч
Все в сборе
Фото: ФК Заря
УЕФА опубликовал составы "Зари" и "Университати" на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Матч начнется в 20:30.
В составе "Зари" на поле выйдут:
- Мацапура – В.
- Данченко
- Имереков
- Батагов
- Вантух
- Назарина – К.
- Чурко
- Кристиан
- Булеца
- Кабаев
- Нагнойный
Напомним, что в первой встрече подопечные ван Леувена обыграли румынскую команду со счетом 1:0.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:uefa.com
Популярное сейчас
- Журналист: Шахтер выиграл у Динамо борьбу за лидера Зари
- Умер экс-капитан Карпат - автор исторического хет-трика в ворота московского клуба
- Демарш Роналду – самое нелепое событие лета. Португалец косплеит Бейла и бросает тень на собственное наследие
- ЛК. Дания выжала максимум, хорватский Хайдук устоял перед натиском португальцев
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО
Новости по теме
- 10:14 Прогнозы на футбол Университатя - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 11 августа 2022
- 20:42 Зарубежные Университатя – Заря. АУДИО онлайн трансляция 2-го матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций
- 12:50 Зарубежные Активные фланги и бережная работа с мячом. Первый матч обновленной Зари не лишен позитива
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти