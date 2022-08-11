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Бывший игрок Днепра-1 Марио Чуже забил в Лиге конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Помог Зрински пройти Тобол

Бывший игрок Днепра-1 Марио Чуже забил в Лиге конференций

Фото - СК Днепр-1 / Автор - неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Бывший игрок "Днепра-1" Марио Чуже забил в Лиге конференций. Хорват отличился за "Зрински" точным ударом в матче третьего квалификационного раунда против "Тобола" (1:1).

Отметим, что Чуже выступал за "Днепр-1" на протяжении сезонов 2020/21 и 2021/22. Затем вернулся в "Динамо" (Загреб), а оттуда отправился в аренду в "Зрински".

За "Днепр -1" всего он забил девять голов.

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В статье: Марио Чуже
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