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Бывший игрок Днепра-1 Марио Чуже забил в Лиге конференций
Помог Зрински пройти Тобол
Фото - СК Днепр-1 / Автор - неизвестен
Бывший игрок "Днепра-1" Марио Чуже забил в Лиге конференций. Хорват отличился за "Зрински" точным ударом в матче третьего квалификационного раунда против "Тобола" (1:1).
Отметим, что Чуже выступал за "Днепр-1" на протяжении сезонов 2020/21 и 2021/22. Затем вернулся в "Динамо" (Загреб), а оттуда отправился в аренду в "Зрински".
За "Днепр -1" всего он забил девять голов.
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