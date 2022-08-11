Бывший игрок "Днепра-1" Марио Чуже забил в Лиге конференций. Хорват отличился за "Зрински" точным ударом в матче третьего квалификационного раунда против "Тобола" (1:1).

Отметим, что Чуже выступал за "Днепр-1" на протяжении сезонов 2020/21 и 2021/22. Затем вернулся в "Динамо" (Загреб), а оттуда отправился в аренду в "Зрински".

За "Днепр -1" всего он забил девять голов.