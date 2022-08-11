Университатя - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Ни один из трех украинских клубов, стартовавших в квалификациях своих еврокубковых турнирах не провалился. "Динамо" не столь ярко, но успешно по результату шагает по отбору ЛЧ; "Ворскла" хоть и традиционно вылетала из Лиги Конференций, показала при этом добротную игру; "Заря" в первой игре добыла преимущество в битве с "Университатей" и имеет неплохие шансы пройти в следующий раунд.

Но дело не только в результате. Коллектив Патрика ван Леувена удивил больше самой игрой, стараясь подолгу владеть мячом, доминировать над соперником и показывать современный футбол. Такое подкупает. У луганчан неплохие шансы выйти в раунд плей-офф отбора ЛК, однако и соперник в этот раз сыграет лучше, особенно при родных трибунах.

Лига Конференций, третий отборочный раунд. 2-й матч

11 августа, Крайова, стадион "Ион Облеменко"

Трансляция: телеканал "2+2" и "Setanta Sports"

Арбитр: М.Юг

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