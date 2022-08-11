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Университатя - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Университатя - Заря: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.08.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: ФК Заря
Ни один из трех украинских клубов, стартовавших в квалификациях своих еврокубковых турнирах не провалился. "Динамо" не столь ярко, но успешно по результату шагает по отбору ЛЧ; "Ворскла" хоть и традиционно вылетала из Лиги Конференций, показала при этом добротную игру; "Заря" в первой игре добыла преимущество в битве с "Университатей" и имеет неплохие шансы пройти в следующий раунд.
Но дело не только в результате. Коллектив Патрика ван Леувена удивил больше самой игрой, стараясь подолгу владеть мячом, доминировать над соперником и показывать современный футбол. Такое подкупает. У луганчан неплохие шансы выйти в раунд плей-офф отбора ЛК, однако и соперник в этот раз сыграет лучше, особенно при родных трибунах.
"Университатя" 20:30 "Заря"
Лига Конференций, третий отборочный раунд. 2-й матч
11 августа, Крайова, стадион "Ион Облеменко"
Трансляция: телеканал "2+2" и "Setanta Sports"
Арбитр: М.Юг
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбо >>>
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