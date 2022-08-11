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Университатя – Заря. 1:0. Пропускаем быстрый мяч

Лига конференций
(1 голосов)

1:1 по сумме двух матчей

Университатя – Заря. 1:0. Пропускаем быстрый мяч

Фото: ФК Заря

Новина українською

"Заря" пропустила первой от "Университати" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Счет по сумме двух встреч – 1:1.

5' Рауль да Сильва – 1:0.

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В статье: Заря (Луганск) Университатя(Румыния) Лига конференций
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