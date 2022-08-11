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Университатя – Заря. 1:0. Пропускаем быстрый мяч
1:1 по сумме двух матчей
Фото: ФК Заря
"Заря" пропустила первой от "Университати" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Счет по сумме двух встреч – 1:1.
5' Рауль да Сильва – 1:0.
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