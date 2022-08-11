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Университатя – Заря. 3:0. Похоже всё...

Лига конференций
(1 голосов)

Нужно отыгрывать два мяча

Университатя – Заря. 3:0. Похоже всё...

Фото: facebook.com/UCVOficial

Новина українською

"Заря" пропускает третий мяч в ответном противостоянии с "Университатей" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Счет по суме двух встреч – 3:1.

57' Никушор Банку – 3:0.

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В статье: Заря (Луганск) Университатя(Румыния) Лига конференций
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
11.08.2022 в 22:47
Заря забудьте слово МУЖИКИ--это вы были при Вернидубе--сейчас вам подходит СТАДО БАРАНОВ
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+1
0
Ariakiev01 (Київ)
11.08.2022 в 22:25
Опозорились как всегда
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.08.2022 в 22:24
Жалюгідне видовище(((
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+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
11.08.2022 в 21:55
Патрик Физрук показал класс.
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+3
0

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