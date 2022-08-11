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Университатя – Заря. 3:0. Похоже всё...
Нужно отыгрывать два мяча
Фото: facebook.com/UCVOficial
"Заря" пропускает третий мяч в ответном противостоянии с "Университатей" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Счет по суме двух встреч – 3:1.
57' Никушор Банку – 3:0.
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
11.08.2022 в 22:47
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Ariakiev01 (Київ)
11.08.2022 в 22:25
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.08.2022 в 22:24
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Весела Дача (Кривий Ріг)
11.08.2022 в 21:55
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