Университатя - Заря 3:0. Завысили ожидания

Украинский болельщик мало что знает о состоянии дел в румынском футболе. Да, если посмотреть на карту, то Румыния граничит с Украиной, но футбольный мир "трехцветных" - что-то далекое, а следят за ним либо безумные фанатики, либо гики, которые следят за всем. Так вот, для многих увольнение тренера, которого назначили в начале июля, и который провел в команде менее двух месяцев, покажется чем-то удивительным. Но для румынского футбола подобные метаморфозы все равно что смена грязных носков на чистые.

Столь странный абзац был написан не просто так. Соперник "Зари", "Университатя" из города Крайова, уволила провалившего начало кампании Ласло Балинта и назначила недавнего рулевого главной сборной страны Мирела Рэдоя. Размен конечно интересен, но случился он за день до игры против луганчан, и новый наставник, будучи человеком разумным, не стал устраивать революцию, оставив схему своего предшественника и даже девять футболистов, которые противостояли "Заре" неделю назад. Патрик ван Леувен оказался еще более прагматичным человеком - он просто оставил победный состав с прошлой недели.

Если вы внимательно следите за нашим сайтом, то должны были заметить порцию похвалы в адрес "Зари" за игру недельной давности. Так вот, сегодня они провалились. По крайней мере, в самом начале встречи. Уже на 11-й секунде (!!!) Андрей Иван должен и был обязан восстанавливать паритет по сумме двух встреч, но из убойной позиции не попал в створ. Прошло четыре с половиной минуты и "Университатя" все-таки забила. Помог угловой, классная подача Баярама и точный удар головой от центрбека Силвы. Данная связка неплохо работала во время всех стандартов, да и в целом хозяева игры по делу выиграли первый тайм.

"Заря" привыкла к напору оппонента только к середине тайма, при этом не создав практически ничего опасного. Контроля мяча не было, фланги не старались, Назарина не успевал подчищать огрехи в опорной зоне. Еще и травма Вантуха и ранняя его замена на юного Смияна не добавила оптимизма. В общем, мы ждали большего и были немного разочарованы. Правда, у "Зари" оставался еще как минимум тайм, дабы вернуть нашу симпатию.

Минимальное отставание по итогам 45 минут - пустяк. Нужно было всего ничего - успокоиться в раздевалке, услышать советы тренера, внести правильные коррективы. И все это действительно отобразилось на поле, но, увы, в игре соперника луганчан. Судите сами: 46 минута - счет 1:0; 56 минута - счет 3:0. 19-летний Баярам, на которого сделал ставку тренер "Университати", творил на поле, что хотел - и сам гол забил, и еще и разогнал атаку на третье взятие ворот. И это при голевой передаче в первой половине. Как говорится, учитесь. Да, отыграться с "минус одного" чуть проще, чем с "минус трех", но при определенной доле фарта и характере, можно добиться и не такого. "Заре" нужно было сделать главное - поверить в возможность такого чуда, однако сегодня луганчане к такому подвигу были не готовы. Может свою роль сыграла молодость, может - смена тренера или возобновление футбола после девятимесячной паузы... Судить одним словом мы не беремся, просто законспектируем сей неприятный для украинского клуба результат - 0:3.

Спустя две недели после вылета "Ворсклы" из квалификации Лиги Конференций, этот же турнир покидает и луганская "Заря", превратившись за неделю из королей в обычных середняков, не умеющих верить в себя. Минус два для Украины в квалификации.

Лига Конференций, третий отборочный раунд. 2-й матч

11 августа, Крайова, стадион "Ион Облеменко"

Университатя Крайова - Заря 3:0

Голы: Раул Силва 5, Штефан Баярам 53, Никусор Банку 57

Университатя Крайова: Давид Лазар, Пауль Папп, Александру Крецу (Михай Кэпэцынэ 65), Владимир Скречу, Александру Матею, Андрей Иван, Штефан Баярам (Анте Рогулич 74), Никусор Банку, Элвир Колич (Йован Маркович 65), Сержу Ханка (Богдан Вэтэжелу 74), Раул Силва

Заря: Дмитрий Мацапура, Вячеслав Чурко, Владислав Кабаев, Сергей Булеца (Дмитрий Мишнев 56), Егор Назарина, Максим Имереков, Денис Нагнойний (Денис Безбородько 56), Арсений Батагов, Роман Вантух (Максим Смиян 28), Кристиан Даль, Олег Данченко

Предупреждения: Андрей Иван 30, Александру Матею 31, Элвир Колич 44, Раул Силва 71, Александру Матею 90+1 - Егор Назарина 71

Удаление: Александру Матею 90+1