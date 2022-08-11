  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Университатя - Заря 3:0. Завысили ожидания
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Университатя - Заря 3:0. Завысили ожидания

Лига конференций
Обновлено
(3 голосов)

К сожалению, поражение без особых шансов

Университатя - Заря 3:0. Завысили ожидания

Фото: U Craiova 1948 Club Sportiv

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский болельщик мало что знает о состоянии дел в румынском футболе. Да, если посмотреть на карту, то Румыния граничит с Украиной, но футбольный мир "трехцветных" - что-то далекое, а следят за ним либо безумные фанатики, либо гики, которые следят за всем. Так вот, для многих увольнение тренера, которого назначили в начале июля, и который провел в команде менее двух месяцев, покажется чем-то удивительным. Но для румынского футбола подобные метаморфозы все равно что смена грязных носков на чистые.

Столь странный абзац был написан не просто так. Соперник "Зари", "Университатя" из города Крайова, уволила провалившего начало кампании Ласло Балинта и назначила недавнего рулевого главной сборной страны Мирела Рэдоя. Размен конечно интересен, но случился он за день до игры против луганчан, и новый наставник, будучи человеком разумным, не стал устраивать революцию, оставив схему своего предшественника и даже девять футболистов, которые противостояли "Заре" неделю назад. Патрик ван Леувен оказался еще более прагматичным человеком - он просто оставил победный состав с прошлой недели.

Если вы внимательно следите за нашим сайтом, то должны были заметить порцию похвалы в адрес "Зари" за игру недельной давности. Так вот, сегодня они провалились. По крайней мере, в самом начале встречи. Уже на 11-й секунде (!!!) Андрей Иван должен и был обязан восстанавливать паритет по сумме двух встреч, но из убойной позиции не попал в створ. Прошло четыре с половиной минуты и "Университатя" все-таки забила. Помог угловой, классная подача Баярама и точный удар головой от центрбека Силвы. Данная связка неплохо работала во время всех стандартов, да и в целом хозяева игры по делу выиграли первый тайм.

"Заря" привыкла к напору оппонента только к середине тайма, при этом не создав практически ничего опасного. Контроля мяча не было, фланги не старались, Назарина не успевал подчищать огрехи в опорной зоне. Еще и травма Вантуха и ранняя его замена на юного Смияна не добавила оптимизма. В общем, мы ждали большего и были немного разочарованы. Правда, у "Зари" оставался еще как минимум тайм, дабы вернуть нашу симпатию.

Минимальное отставание по итогам 45 минут - пустяк. Нужно было всего ничего - успокоиться в раздевалке, услышать советы тренера, внести правильные коррективы. И все это действительно отобразилось на поле, но, увы, в игре соперника луганчан. Судите сами: 46 минута - счет 1:0; 56 минута - счет 3:0. 19-летний Баярам, на которого сделал ставку тренер "Университати", творил на поле, что хотел - и сам гол забил, и еще и разогнал атаку на третье взятие ворот. И это при голевой передаче в первой половине. Как говорится, учитесь. Да, отыграться с "минус одного" чуть проще, чем с "минус трех", но при определенной доле фарта и характере, можно добиться и не такого. "Заре" нужно было сделать главное - поверить в возможность такого чуда, однако сегодня луганчане к такому подвигу были не готовы. Может свою роль сыграла молодость, может - смена тренера или возобновление футбола после девятимесячной паузы... Судить одним словом мы не беремся, просто законспектируем сей неприятный для украинского клуба результат - 0:3.

Спустя две недели после вылета "Ворсклы" из квалификации Лиги Конференций, этот же турнир покидает и луганская "Заря", превратившись за неделю из королей в обычных середняков, не умеющих верить в себя. Минус два для Украины в квалификации.

Лига Конференций, третий отборочный раунд. 2-й матч
11 августа, Крайова, стадион "Ион Облеменко"
Университатя Крайова - Заря 3:0
Голы: Раул Силва 5, Штефан Баярам 53, Никусор Банку 57
Университатя Крайова: Давид Лазар, Пауль Папп, Александру Крецу (Михай Кэпэцынэ 65), Владимир Скречу, Александру Матею, Андрей Иван, Штефан Баярам (Анте Рогулич 74), Никусор Банку, Элвир Колич (Йован Маркович 65), Сержу Ханка (Богдан Вэтэжелу 74), Раул Силва
Заря: Дмитрий Мацапура, Вячеслав Чурко, Владислав Кабаев, Сергей Булеца (Дмитрий Мишнев 56), Егор Назарина, Максим Имереков, Денис Нагнойний (Денис Безбородько 56), Арсений Батагов, Роман Вантух (Максим Смиян 28), Кристиан Даль, Олег Данченко
Предупреждения: Андрей Иван 30, Александру Матею 31, Элвир Колич 44, Раул Силва 71, Александру Матею 90+1 - Егор Назарина 71
Удаление: Александру Матею 90+1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Университатя(Румыния)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (32)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sidor3 (Киев)
11.08.2022 в 23:16
Вспомните ЗАРЯ даже не доиграет Чемпионат до зимы. это к сожилению конец клуба с большой историей. Он некому не нужен. будем болеть за Кривой Рог в Европе
Ответить
0
-1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
11.08.2022 в 23:11
Це якась расєйськая армія, а не український футбольний клуб!Майстри по вигрібанню...
Ответить
0
0
avatar
sorokop (днепр )
11.08.2022 в 22:57
Надежда теперь только на киевлян в лиге Европы-там они могут очков набрать для коэф.-в лиге чемпионов даже если пройдут португальцев-шансов мало...
Ответить
+2
0
avatar
witcher_r (Киев)
11.08.2022 в 22:54
Треба зменшити квоту для України,щоб грало 2-3 команди.Бо ці ідіоти тільки позорять нашу країну з такою грою.Ото хай грає Динамо,Шахта,можливо ще якась третє лайно.
Ответить
+1
-1
Зритель (Харьков)
11.08.2022 в 22:52
Мрак. Это при том, что Румыния всего лишь 27-я в таблице коэффициентов УЕФА, а Украина всё-таки пока 14-я. Зари вообще на поле, по сути, не было. Игровой перевес Университати был чудовищным. Может - футболисты Зари сливали тренера?
Ответить
+3
0
Jovan Markoski
11.08.2022 в 22:50
Бабы!!!
Ответить
+2
-1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
11.08.2022 в 22:47
Ворскла теж вилетіла, але ніхто не може кинути камінь в їхній город після тих матчів. А Зорі цю гру ще довго будуть згадувати.
Ответить
+7
0
kravaserega (Kyiv)
11.08.2022 в 22:46
У який би формі Зоря не була, але програвати з таким рахунком румунам.... казкові ідіоти
Ответить
+3
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
11.08.2022 в 22:46
Какая игра такой и результат
Ответить
+4
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
11.08.2022 в 22:43
Они позорят УКРАИНУ --идёт война им что ещё за такую игру будут платить бабки--отдать деньги семьям погибшим воинам --да ещё и штрафануть на хорошую сумму --как стыдно-позор
Ответить
+5
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.08.2022 в 22:42
Нема про що говорити більше!!! Всім добра!
Ответить
+4
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
11.08.2022 в 22:41
Мужики? Нєа, - ЄВНУХИ !!!
Ответить
+3
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.08.2022 в 22:41
Згоден, що непотрібен цей тренер, краще нашого взяти, то точно не хуже буде!
Ответить
+3
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
11.08.2022 в 22:44
у нас своих физруков РОТАНЕЙ полно
Ответить
+2
-1
avatar
hoy (Київ)
11.08.2022 в 22:39
Стадо Баранов
Ответить
+3
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
11.08.2022 в 22:38
Заря забудьте слово Мужики -это вы были при Вернидубе--какой позор стыд так продуть-Мацапура -Чурка -Кабаев-Назарина та все хлопчики для битья --ДК зачем вам БАЛЕТ КАБАЕВА а ШД -Назарина ----Ворскла-Заря -следующий ДК -Днепр-ШД--играйте в дворовом УПЛ а ЕК НЕ ЛЕЗТЕ ПОЗОРИТЬСЯ -после такой игры тренер должен подать в отставку --у нас своих физруков полно и на много меньшую зарплату
Ответить
+4
0
Artemanat (Кривой Рог)
11.08.2022 в 22:36
Это уровень нашего футбола на ближайшие 5-10лет, главное чтоб из-за этого сборная не деградировала,потому что сборники будут в этом болоте УПЛ играть! Нужно продавать пацанов иначе будет печально!!!
Ответить
+4
0
Термит (Киев)
11.08.2022 в 22:35
В першій грі мали перевагу і заслужено перемогли. Сьогодні пропустили ранній гол і розгубилися як інститутки перед полком драгун.
Ответить
+4
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.08.2022 в 22:37
Перед першим голом могли пропускати ще декілька! Без шансу!
Ответить
+5
0
vlotko (Броди)
11.08.2022 в 23:00
Румуни як з ланцюга зірвалися, знищили Зорю і їх тренера.
Ответить
+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
11.08.2022 в 22:34
Ну три команди, так три)) Нічого не чекав, так і сталося. Поки не ясно взагалі, що це за тренер і що він будує. Пливемо по течії просто і граєм по інерції, як і інші команди. Взагалі єврокубки в мене асоціюються лише з 4-ма командами - ШД, ДК, ДД, МХ. Всі інші - разові успіхи. Зоря з 14-го року як би її не старалися натягнути на глобус замість металіста і дніпра, аж ніяк не тягне на третю - силу і не сприймається. Тому я ніколи нічого від неї не чекав і не буду...
Ответить
+2
0
Динамо 1993 (Харків )
11.08.2022 в 22:33
Були мужики, стали дівчинки, мабуть памперси заважали
Ответить
+3
0
avatar
hoy (Київ)
11.08.2022 в 22:32
Рыжего пса нужно поставить раком и гнать плетью до самой Голландии и того кто этого Рыжего пса нашол.
Ответить
+2
0
sergei2020 (Черновцы)
11.08.2022 в 22:31
Булеца,Чурко,Мишньов ПОВНІ НУЛІ !!!! Де Зоря набрала ці дрова? ЖАХ!!!
Ответить
+3
0
Alex-696 (Немирів)
11.08.2022 в 22:32
Список можна продовжити і включити до нього всіх, хто був на полі.
Ответить
0
0
Alex-696 (Немирів)
11.08.2022 в 22:30
Назарина - мегабізон. За 90 хвилин гри побачив його лише раз - коли скинув м'яч автору другого гола. "Гарне" підсилення для шахтьора. І взагалі, у Зорі є тренер?
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.08.2022 в 22:34
Нажаль, Шахтар також відгребе в ЛЧ по повній(((( Будемо, дай Бог, через пару років підніматися і боротися з Чехами, Австрійцями.....
Ответить
+2
0
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
11.08.2022 в 22:29
Лошари.
Ответить
+4
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.08.2022 в 22:29
Мало бути 5:0 легенько. В нас немає футболу((((((((((((((( Хоча віра присутня!
Ответить
+4
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.08.2022 в 22:27
Так намагаюсь стриматись від підколів, та лайки...... але це - дно((((
Ответить
+4
0
Alex-696 (Немирів)
11.08.2022 в 22:26
Таке враження, що в чорній формі грала команда з першості якогось району(((
Ответить
+5
0
Лекарь (село Дарниця)
11.08.2022 в 22:25
Ганьба
Ответить
+5
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде