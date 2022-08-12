Ураган, но мы в нем песчинка. Университатя - Заря 3:0. Обзор матча, видео голов

Еще один взгляд на провал луганской "Зари". Во многих словах ситуация не нуждается – украинская команда будто забыла выйти на поле. А румынская была как ураганом. Ураган, в эпицентре которого оказалась песчанка под названием "Заря".

Иного результата быть не могло. Смотрите видеообзор матча "Университатя" - "Заря".

Лига Конференций, третий отборочный раунд. 2-й матч

11 августа, Крайова, стадион "Ион Облеменко"

"Университатя" Крайова - "Заря" 3:0

Голы: Раул Силва 5, Штефан Баярам 53, Никусор Банку 57