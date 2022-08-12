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Ураган, но мы в нем песчинка. Университатя - Заря 3:0. Обзор матча, видео голов

Лига конференций
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Университатя - Заря ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 11.08.2022 ⋇ Лига конференций на UA-Футбол

Ураган, но мы в нем песчинка. Университатя - Заря 3:0. Обзор матча, видео голов

Фото - ФК Університатя / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Еще один взгляд на провал луганской "Зари". Во многих словах ситуация не нуждается – украинская команда будто забыла выйти на поле. А румынская была как ураганом. Ураган, в эпицентре которого оказалась песчанка под названием "Заря".

Иного результата быть не могло. Смотрите видеообзор матча "Университатя" - "Заря".

Лига Конференций, третий отборочный раунд. 2-й матч
11 августа, Крайова, стадион "Ион Облеменко"
"Университатя" Крайова - "Заря" 3:0
Голы: Раул Силва 5, Штефан Баярам 53, Никусор Банку 57

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В статье: Заря (Луганск) Университатя(Румыния)
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