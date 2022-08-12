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Тренер Зари: Ожидали новой тактики от соперника, надеялись, что сможем понять, как ей противостоять

Лига конференций
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Университатя - Заря 3:0. Послематчевая пресс-конференция Патрика ван Леувена

Тренер Зари: Ожидали новой тактики от соперника, надеялись, что сможем понять, как ей противостоять

Фото - ФК Зоря / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен прокомментировал поражение 0:3 от "Университати" в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Это поражение завершило для украинской команды евросезон 2022/23.

– Пропустили быстрый гол. Много корректив он внес в игру?

– Мы были готовы к такому. Ожидали новой тактики от соперника, но мы надеялись, что сможем быстро понять, как ей противостоять. В первом тайме мы не создали ни одного момента, чтобы сравнять счет до перерыва. Думали, что лучше начнем второй тайм. В перерыве обсуждали наши ошибки, но не полностью смогли их исправить.

– Травма Романа Вантуха повлияла на ход игры?

– Это, конечно, не помогло. Но такое бывает всегда, и мы должны реагировать на это очень быстро. У нас есть футболисты, которые тоже играют на этой позиции. Хотели снова войти быстро в игру, но, к сожалению, не удалось.

– Много месяцев не играла команда официальных игр. И, наверное, чудес не бывает…

– Конечно, этого нам и не хватило. Такой длительный период без игровой практики – дается в знаки. Это урок для всех наших игроков, особенно молодого поколения. Сегодняшняя игра нас многому научит.

Добавим, что первый матч "Заря" выиграла 1:0. Но во втором проиграла румынам со счетом 0:3.

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В статье: Заря (Луганск) Патрик ван Леувен
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Источник:
ФК Зоря

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