Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Зари: Ожидали новой тактики от соперника, надеялись, что сможем понять, как ей противостоять
Университатя - Заря 3:0. Послематчевая пресс-конференция Патрика ван Леувена
Фото - ФК Зоря / Автор невідомий
Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен прокомментировал поражение 0:3 от "Университати" в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Это поражение завершило для украинской команды евросезон 2022/23.
– Пропустили быстрый гол. Много корректив он внес в игру?
– Мы были готовы к такому. Ожидали новой тактики от соперника, но мы надеялись, что сможем быстро понять, как ей противостоять. В первом тайме мы не создали ни одного момента, чтобы сравнять счет до перерыва. Думали, что лучше начнем второй тайм. В перерыве обсуждали наши ошибки, но не полностью смогли их исправить.
– Травма Романа Вантуха повлияла на ход игры?
– Это, конечно, не помогло. Но такое бывает всегда, и мы должны реагировать на это очень быстро. У нас есть футболисты, которые тоже играют на этой позиции. Хотели снова войти быстро в игру, но, к сожалению, не удалось.
– Много месяцев не играла команда официальных игр. И, наверное, чудес не бывает…
– Конечно, этого нам и не хватило. Такой длительный период без игровой практики – дается в знаки. Это урок для всех наших игроков, особенно молодого поколения. Сегодняшняя игра нас многому научит.
Добавим, что первый матч "Заря" выиграла 1:0. Но во втором проиграла румынам со счетом 0:3.
Популярное сейчас
- Козловский манипулирует разговорами о телеправах. Этим он загоняет наш футбол в совок
- Журналист: Шахтер выиграл у Динамо борьбу за лидера Зари
- Ночью в районе белорусского аэродрома были слышны взрывы, также в рф горела воинская часть (upd)
- Университатя - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО
Новости по теме
- 22:20 Зарубежные Ван Леувен: Заря настроена сохранить наше преимущество и пройти дальше
- 10:14 Прогнозы на футбол Университатя - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 11 августа 2022
- 02:04 Зарубежные Патрик ван Леувен: Цель была контролировать игру все 90 минут, как в обороне, так и в атаке