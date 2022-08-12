А как дышали… Акценты зрителя на играх Зари с Университатей

Лига конференций для нас пока по-прежнему терра инкогнита – неизведанная земля. Поступить в этот европейский вуз абитуриентам из Украины не удается второй год кряду. "Днепр-1" не в счет: он может здесь оказаться, лишь недобрав до проходного балла в более престижной Лиге Европы. То есть, грубо говоря, перевестись сверху вниз.

После наших с вами бесед о "Штурме" друг написал мне из Польши: "Я вижу, ты решил в каждой статье по анекдоту, народу веселья добавлять". Честное слово, это не самоцель. Но, вы таки-будете смеяться, а наблюдая матч в Крайове (ну что ты будешь делать!) я опять вспомнил очередной анекдот.

Кувыркается жена с любовником в спальне, а сынишка за дверью пытается понять, чем они там занимаются. Вдруг не вовремя вернулся муж. Любовник прячется под кроватью. Ребенок заходит в спальню и заглядывает туда:

- Hy что, не дышишь? А как дышал, как дышал!

Ведь как мы дышали в Люблине, в первой игре, а неделю спустя оказались под кроватью. На роль мужа, получается, напрашивается новый наставник "Университати". За каких-то пару дней он сумел преобразить команду до неузнаваемости. И этот классический эффект смены тренера (когда тренер в порядке – а этот успел и со сборной поработать), на мой взгляд, и стал решающим фактором фиаско "Зари".

В рейтинге клубов УЕФА румынский клуб находится почти на 60 ступенек ниже нашего. Но на сегодняшний день это мало о чем говорит: проблемы украинских команд общеизвестны, и лишний раз повторяться не стану. Однако "домашний" поединок заронил семена оптимизма: соперник смотрелся в нем куклой для битья. Кто знал, что в Крайове мы круто поменяемся ролями?

Ответный матч был зрелищнее первого. Если в Люблине вся соль игры сконцентрировалась в половине тайма до перерыва и пятиминутке после него, то здесь не только было больше голевых моментов, но и распределены по времени они были равномернее.

Общим было то, что номинальные хозяева поля и тут, и там имели по три убойных шанса в течение каких-то четырех минут. И оба раза третий увенчивался голом. Разница же заключалась в том, что "Заря" так начинала второй тайм, и на этом все для соперника благополучно закончилось. А "Университатя" так начала уже со стартового свистка, и этим все действительно только начиналось. Безотрадные и безнадежные полтора часа в Крайове.

Если гол команды ван Леувена фактически подвел итог борьбы на 56-й минуте, то через неделю ровно в это же время она пропустила третий мяч. Хотя, как по мне, занавес интриги рухнул еще тремя минутами ранее: когда Баярам забил второй из шести возможных безответных голов "Университати". Согласитесь, нам неоткуда было ожидать шансов. Они, в количестве аж полутора, появились лишь в последние полтайма, когда "Заря" проигрывала крупно.

Любопытно, что, подсчитав количество опасных моментов у ворот по сумме двух матчей, мы обнаружим их равенство. Чисто теоретически, обе команды на своем поле "наиграли" на уверенные 2:0. Но, справедливости ради, у румынского клуба каждый острый эпизод нес реальную угрозу воротам. Тогда как у нашего – две трети. Ну и реализация говорит за себя.

Словом, мы "Университатю" не кончали. А вот она нас порешила однозначно и с вящим удовольствием.

Если в Люблине я не нашел ни одной личности, которую смог бы выделить в составе победителей, то в Крайове засветившийся во всех голах Баярам просто бросался в глаза. Запомнился также и капитан команды Банку, с третьей попытки таки положивший свою "банку".

Как водится, в комментах моментально опрокинулись ушаты с грязью, которой энергично поливают "Зарю" и ее голландского коуча – команду, проводящую второй официальный матч после восьмимесячной паузы, и тренера, лишь недавно ее принявшего.

По моему мнению, ничего заслуживающего такой реакции не произошло. Напротив, если что и вызвало удивление, то наше явное превосходство в первой игре. Наверное, там все-таки не ладно было что-то в румынском королевстве…

Да и вообще, это первая наша очевидная неудача в уже восьми (!) летних еврокубковых поединках. Откровенно говоря, ожидал совершенно другого. Вот примерно такого, как вчера. Мы же, в экстремальных условиях, пять из восьми выиграли.

Да, если за "Ворсклу" было обидно, тот тут все по делу. Я бы даже сказал, поделом. Но что поделаешь, если они еще банально не готовы были "дома" забивать больше. Хотя, вспоминая ту же Полтаву… "Заря" пока выглядит менее конкурентной на ее фоне. А если еще продадут Кабаева с Назариной…

И все-таки, я настаиваю: один случай – случай. А ван Леувен – не волшебник, он еще только учится быть главным тренером. И вчера он проиграл недавнему наставнику национальной сборной. Выводы делать рано.

А в университет поступать поздно, это да. Ну что ж, осталось посмотреть, где продолжит учебу "Днепр-1". Хорошо, что вообще продолжит. Что у нас три клуба в Европе осенью. И что у нас сегодня по-прежнему есть футбол. А что-либо требовать от него в такое время, на мой взгляд, неадекватно. Можно лишь сопереживать ему – в радости и в горе.