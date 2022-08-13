Шелаев: Заря сможет претендовать на третье место УПЛ, если усилится двумя-тремя квалифицированными новичками

Бывший игрок "Зари" и сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал ответный матч луганцев против "Университати" в квалификации Лиги конференций:

“ – Если откровенно, то не ожидал такого итога в Крайове. К сожалению, гости оказались не готовы к высокому прессингу хозяев, позволившему им создавать большинство в игровых эпизодах уже на половине поля луганцев, заставляя тех ошибаться.

– Возможно, футболисты "Зари" банально недооценили "Университатю" после того, как в первом поединке по игровым компонентам значительно преобладали румынскую команду?

– Убежден, что на еврокубковой арене такого не происходит. Просто сказался более высокий класс "Университати", особенно в завершающей стадии атак. Вспомним, как мастерски хозяева реализовывали огрехи луганчан у своих владений. А "Заря" свои первые опасные моменты создала уже когда пропустила трижды.

Кстати, такие метаморфозы в действиях “Зари” по сравнению с поединком недельной давности в Люблине меня неприятно удивили. Потому что по своей игровой практике знаю, что, несмотря на уровень подготовки, эмоционального запаса команде хватает на три матча, что позволяет нивелировать некоторые преимущества визави. Обидно, но о нынешней "Заре" этого не скажешь.

– А, как Вы прокомментируете нестандартный ход руководства ФК "Университатя", которое, несмотря на одержанную первую победу в минувшее воскресенье в чемпионате Румынии, отправило в отставку главного тренера Ласло Балинта, доверив место у руля экс-главы национальной сборной Миреллу Редой?

– Если команда приобретает викторию в таком убедительном стиле в очень важном противостоянии, значит решение об изменениях на тренерском мостике было правильным. Это был как раз тот случай, когда футболисты "Университати", чтобы понравиться новому наставнику заставляли себя действовать через “не могу”. К тому же после быстрого гола их очень активно поддерживали болельщики.

– А ранний вылет "Зари" из Лиги конференций не может привести к отставке главного тренера луганцев Патрика Ван Леувена?

– Нет, ведь нужно учесть, что у него было мало времени, чтобы "поставить" "Заре" свою игру. К тому же луганчане из-за вторжения россии полгода вообще не проводили официальных поединков. Не избежали они и ощутимых кадровых потерь…

Конечно, досадно, что луганчане капитулировали перед соперником, которого нельзя считать непроходимым, но они не воспользовались своими шансами в первом поединке в Люблине. Теперь следует очень скрупулезно поработать над допущенными ошибками и продуктивно подготовиться к возобновлению сезона в УПЛ. Только нужно обязательно позаботиться об усилении двумя-тремя квалифицированными новичками и тогда, я уверен, что "Заря" снова сможет претендовать на третье место пьедестала УПЛ", - сказал Шелаев.