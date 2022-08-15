Не Монзуль. Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги Конференций

Еще одна украинская бригада будет работать на еврокубковом поединке.

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Судья Сергей Бойко рассудит встречу между "Андерлехтом" и "Янг Бойз", которая состоится в четверг, 25-го августа. Это будет ответная игра противостояния.

Помогать Бойко также будут украинцы - Александр Корнийко и Александр Жуков. Четвертый судья - Ярослав Козык.