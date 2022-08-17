  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Лига конференций. Без украинских представителей, но не без украинских интересов
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига конференций. Без украинских представителей, но не без украинских интересов

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Анонс первых матчей раунда плей-офф квалификации

Лига конференций. Без украинских представителей, но не без украинских интересов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dean Mouhtaropoulos

UA-Футбол
Новина українською

Раунд плей-офф Лиги конференций – это 44 команды, разделенные на 22 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух игр пройдут в групповой раунд Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Здесь могло быть два представителя Украины, но не будет ни одного. "Ворскла" и "Заря" не смогли преодолеть хотя бы раунд квалификации, поэтому Лигу конференций рассматриваем сейчас как площадку, где очки в Таблицу коэффициентов могут набирать наши конкуренты. И как турнир, куда может опуститься "Днипро-1" в случае неудачи в Лиге Европы.

Сербия, Норвегия, Швейцария, Чехия, Хорватия, Греция, Дания будут представлены в раунде плей-офф девятью командами. Эти матчи, прежде всего, интересны нам в контексте коэффициентов (выгодны победы команд, которые выделены жирным):

18.08.2022

  • "Ракув" (Польша) 19:00 "Славия" (Прага, Чехия);
  • ЦСКА (София, Болгария) 20:00 "Базель" (Швейцария);
  • "Янг Бойз" (Швейцария) 20:00 "Андерлехт" (Бельгия);
  • "Словцко" (Чехия) 20:00 АИК (Швеция);
  • "Мольде" (Норвегия) 20:00 "Вольфсбергер" (Австрия);
  • FCSB (Румыния) 21:30 "Викинг" (Норвегия);
  • "Вильярреал" (Испания) 21:45 "Хайдук" (Хорватия);
  • "Вест Хэм" (Англия) 21:45 "Виборг" (Дания);
  • "Партизан" (Сербия) 22:00 "Хамрун Спартанс" (Мальта).

Некоторые из этих матчей влияют на перспективы "Днепра-1" сеяться не из четвертой корзины при жеребьевке групп. Напомним, что украинская команда опустится именно в этот турнир, если не пройдет раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.

Для того, чтобы "Днепру-1" быть в третьей корзине, в группу Лиги конференций должны выйти по меньшей мере восемь команд с более низким, чем у "Днепра-1", рейтингом. Минимум две такие команды уже обеспечены, ведь в парах "Шкупи" (Северная Македония) - "Балкани" (Косово) / "Словацко" (Чехия) - АИК (Швеция) низкорейтинговыми являются обе команды. Еще два клуба с низким рейтингом могут упасть из Лиги Европы. Остается четыре места и семь игровых пар, в которых результат может способствовать "Днепру-1".

Из этих семи в четырех игровых парах представлены наши конкуренты по Таблице коэффициентов ("Ракув" (Польша) 19:00 "Славия" (Прага, Чехия); FCSB (Румыния) 21:30 "Викинг" (Норвегия); "Вест Хэм" (Англия) 21:45 "Виборг" (Дания) и "Партизан" (Сербия) 22:00 "Хамрун Спартанс" (Мальта)). Конфликта интересов не создают пары "Ракув – Славия" и "Партизан" – "Хамрун". Там вылет чехов и сербов не только поможет нашей борьбе за коэффициенты, но и улучшит положение "Днепра-1". А вот победы "Викинга" и "Виборга" будут не на руку Украине в плане коэффициентов, но могут помочь "Днепру-1".

Кроме этих матчей, на корзину "Днепра-1" могут повлиять (выгодны победы команд, которые выделены жирным):

17.08.2022

  • "Юргорден" (Швеция) 19:45 АПОЭЛ (Кипр).

18.08.2022

  • РФШ (Латвия) 20:00 "Линфилд" (Северная Ирландия);
  • "Лех" (Польша) 21:30 "Дюделанж" (Люксембург).

Другие матчи:

  • "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 20:00 Ницца" (Франция);
  • "Университатя" (Румыния) 20:30 "Хапоэль" (Байер-Шева, Израиль);
  • "Башакшехир" (Турция) 20:45 "Антверпен" (Бельгия);
  • "Зрински" (Босния и Герцеговина) 21:00 "Слован" (Братислава);
  • "Вадуц" (Лихтенштейн) 21:00 "Рапид" (Вена, Австрия);
  • "Марибор" (Словения) 21:15 ЧФР "Клуж" (Румыния);
  • "Кельн" (Германия) 21:30 "Фехервар" (Венгрия);
  • "Шкупи" (Северная Македония) 22:00 "Балкани" (Косово);
  • "Фиорентина" (Италия) 22:00 "Твенте" (Нидерланды);
  • АЗ (Нидерланды) 22:00 "Жил Висенте" (Португалия).

Читайте такжеТаблица коэффициентов, рейтинги, посевы, корзины украинских клубов - в телеграмм-канале >>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Раунд плей-офф Лига конференций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде