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Лига конференций. Без украинских представителей, но не без украинских интересов
Анонс первых матчей раунда плей-офф квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Dean Mouhtaropoulos
Раунд плей-офф Лиги конференций – это 44 команды, разделенные на 22 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух игр пройдут в групповой раунд Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.
Здесь могло быть два представителя Украины, но не будет ни одного. "Ворскла" и "Заря" не смогли преодолеть хотя бы раунд квалификации, поэтому Лигу конференций рассматриваем сейчас как площадку, где очки в Таблицу коэффициентов могут набирать наши конкуренты. И как турнир, куда может опуститься "Днипро-1" в случае неудачи в Лиге Европы.
Сербия, Норвегия, Швейцария, Чехия, Хорватия, Греция, Дания будут представлены в раунде плей-офф девятью командами. Эти матчи, прежде всего, интересны нам в контексте коэффициентов (выгодны победы команд, которые выделены жирным):
18.08.2022
- "Ракув" (Польша) 19:00 "Славия" (Прага, Чехия);
- ЦСКА (София, Болгария) 20:00 "Базель" (Швейцария);
- "Янг Бойз" (Швейцария) 20:00 "Андерлехт" (Бельгия);
- "Словцко" (Чехия) 20:00 АИК (Швеция);
- "Мольде" (Норвегия) 20:00 "Вольфсбергер" (Австрия);
- FCSB (Румыния) 21:30 "Викинг" (Норвегия);
- "Вильярреал" (Испания) 21:45 "Хайдук" (Хорватия);
- "Вест Хэм" (Англия) 21:45 "Виборг" (Дания);
- "Партизан" (Сербия) 22:00 "Хамрун Спартанс" (Мальта).
Некоторые из этих матчей влияют на перспективы "Днепра-1" сеяться не из четвертой корзины при жеребьевке групп. Напомним, что украинская команда опустится именно в этот турнир, если не пройдет раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.
Для того, чтобы "Днепру-1" быть в третьей корзине, в группу Лиги конференций должны выйти по меньшей мере восемь команд с более низким, чем у "Днепра-1", рейтингом. Минимум две такие команды уже обеспечены, ведь в парах "Шкупи" (Северная Македония) - "Балкани" (Косово) / "Словацко" (Чехия) - АИК (Швеция) низкорейтинговыми являются обе команды. Еще два клуба с низким рейтингом могут упасть из Лиги Европы. Остается четыре места и семь игровых пар, в которых результат может способствовать "Днепру-1".
Из этих семи в четырех игровых парах представлены наши конкуренты по Таблице коэффициентов ("Ракув" (Польша) 19:00 "Славия" (Прага, Чехия); FCSB (Румыния) 21:30 "Викинг" (Норвегия); "Вест Хэм" (Англия) 21:45 "Виборг" (Дания) и "Партизан" (Сербия) 22:00 "Хамрун Спартанс" (Мальта)). Конфликта интересов не создают пары "Ракув – Славия" и "Партизан" – "Хамрун". Там вылет чехов и сербов не только поможет нашей борьбе за коэффициенты, но и улучшит положение "Днепра-1". А вот победы "Викинга" и "Виборга" будут не на руку Украине в плане коэффициентов, но могут помочь "Днепру-1".
Кроме этих матчей, на корзину "Днепра-1" могут повлиять (выгодны победы команд, которые выделены жирным):
17.08.2022
- "Юргорден" (Швеция) 19:45 АПОЭЛ (Кипр).
18.08.2022
- РФШ (Латвия) 20:00 "Линфилд" (Северная Ирландия);
- "Лех" (Польша) 21:30 "Дюделанж" (Люксембург).
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 20:00 Ницца" (Франция);
- "Университатя" (Румыния) 20:30 "Хапоэль" (Байер-Шева, Израиль);
- "Башакшехир" (Турция) 20:45 "Антверпен" (Бельгия);
- "Зрински" (Босния и Герцеговина) 21:00 "Слован" (Братислава);
- "Вадуц" (Лихтенштейн) 21:00 "Рапид" (Вена, Австрия);
- "Марибор" (Словения) 21:15 ЧФР "Клуж" (Румыния);
- "Кельн" (Германия) 21:30 "Фехервар" (Венгрия);
- "Шкупи" (Северная Македония) 22:00 "Балкани" (Косово);
- "Фиорентина" (Италия) 22:00 "Твенте" (Нидерланды);
- АЗ (Нидерланды) 22:00 "Жил Висенте" (Португалия).
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