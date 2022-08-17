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Лига конференций. Шведский Юргорден разгромил АПОЭЛ и максимально приблизился к группе
Ответный матч – через неделю
Фото: uefa.com
Раунд плей-офф Лиги конференций – это 44 команды, разделенные на 22 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух игр пройдут в групповой раунд Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.
Базовый день первых матчей - 18-е августа. Но одна игра состоялась раньше.
"Юргорден" (Швеция) – АПОЭЛ (Кипр) 3:0
Голы: Эдвардсен 9, Экдаль 54, Викхейм 65
Удаление: Хосе Креспо 90+5 (прямая красная, АПОЭЛ)
Все к этому шло. АПОЭЛ очень неубедительно выглядел на предыдущих этапах квалификации, но соперники были не из той когорты, кто умеет наказывать за халатность. А вот "Юргорден" как раз из тех.
Шведы не просто выиграли, а разгромили соперника, максимально близко приблизившись к групповому этапу. Это плюс для "Днепра-1". Такой результат повышает шансы украинской команды (если она вылетит сюда из Лиги Европы) подняться в третью корзину.
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