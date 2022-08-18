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Эффектное начало разгрома. ВИДЕО гола ударом с центра поля в матче Лиги Конференций
Юргорден не оставляет шансов АПОЭЛу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 17 августа, состоялся один из матчей раунда плей-офф Лиги Конференций – шведский "Юргорден" принимал АПОЭЛ. Уже на девятой минуте хозяева открыли счет. Да еще как! Форвард Виктор Эдвардсен после перехвата запустил мяч с центра поля за воротничок голкиперу.
В итоге "Юргорден" победил 3:0 и сделал серьезную заявку на выход в групповой этап Лиги Конференций.
Vilket mål av Victor Edvardsen!— Sportbladet (@sportbladet) August 17, 2022
Se @DIF_Fotboll i Europa härhttps://t.co/pxcUhCUQCL pic.twitter.com/SoGtsLYt3A
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