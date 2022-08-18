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Эффектное начало разгрома. ВИДЕО гола ударом с центра поля в матче Лиги Конференций

Лига конференций
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Юргорден не оставляет шансов АПОЭЛу

Эффектное начало разгрома. ВИДЕО гола ударом с центра поля в матче Лиги Конференций

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 17 августа, состоялся один из матчей раунда плей-офф Лиги Конференций – шведский "Юргорден" принимал АПОЭЛ. Уже на девятой минуте хозяева открыли счет. Да еще как! Форвард Виктор Эдвардсен после перехвата запустил мяч с центра поля за воротничок голкиперу.

В итоге "Юргорден" победил 3:0 и сделал серьезную заявку на выход в групповой этап Лиги Конференций.

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