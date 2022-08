ЛК. Победный матч Шабанова, яркая игра новичков Вест Хэма и Вильярреала

Лига конференций, плей-офф, первые матчи

“Университатя Крайова” Румыния – “Хапоэль” Беэр-Шева, Израиль 1:1

Голы: Иван 75 (пен.) – Хатуэль 70

Удаление: Эльхамед 73 (“Хапоэль”)

Обидчик “Зари” в своем первом матче плей-офф не победил. Все ключевые события матча с “Хапоэль” Беэр-Шева произошли в последние 20 минут матча. Сначала гостей вперед вывел форвард Ротем Хатуэль, затем вторую желтую, удаление и пенальти привез защитник “Хапоэля” Хатем Эльхамед. Андрей Иван точно ударил с точки и перенес все вопросы с победителем противостояния на второй матч.

“Истанбул Башакшехир” Турция – “Антверпен” Бельгия 1:1

Голы: Шуяр 54 – Алмейда 88

Месут Озил появился в запасе “Башакшехира”, но свои первые минуты в новом клубе экс-игрок “Реала” и “Арсенала” не получил. Возможно, тренер “Истанбула” Эмре Белозоглу был уверен, что победу в матче с “Антверпен” удастся добыть без звездного новичка, но все оказалось не так – на 88-й минуте хозяев лишил победы гол Диниса Алмейды.

“Зриньски” Мостар, Босния и Герцеговина – “Слован” Братислава, Словакия 1:0

Гол: Билбиджа 89

Удаление: Барсегян 69 (“Слован”)

Команда Джабы Канкавы и Эрика Рамиреса (форварда, арендованного у киевского “Динамо”), не смогла в меньшинстве удержать ничью в Мостаре. Чемпион Боснии и Герцеговины добыл победу на 89-й минуте. Простая подача с фланга и удар головой Неманьи Билбиджи.

“Вадуц” Лихтенштейн – “Рапид” Вена 1:1

Голы: Ульрих 10 – Друйф 53

Сенсационный “Вадуц”, занимающий предпоследнее место во второй швейцарской лиге, был очень близок к победе над венским “Рапидом”. Клуб из Лихтенштейна очень уверенно начал матч против “Рапида”, на десятой минуте забил первый гол, и в целом имел больше моментов. Но после перерыва гости отыграл один гол, а “Вадуцу” не повезло с неоднозначными решениями эстонского рефери Кристо Товхера. В первом тайме судьи не увидели, что мяч пересек линию ворот “Рапида”, а во второй половине якобы из-за офсайда был отменен еще один гол “Вадуца”. Но не забываем, что выход в плей-офф “Вадуцу” удалось добыть после гостевой победы над “Коньяспором”. Ничего еще не потеряно.

“Марибор” Словения – “ЧФР Клуж” Румыния 0:0

В первом матче чемпионов Словении и Румынии безголевая ничья. Ставки слишком высоки. Никто не хочет заканчивать свой еврокубковой сезон уже в августе, так быстро после чемпионского триумфа.

“Лех” Познань, Польша – “Дюделанж” Люксембург 2:0

Голы: Вельде 6, Исхак 66

Удаление: Милич 88 (“Лех”)

В другой чемпионской паре фаворит после первого матча определился. Познаньский “Лех” забил по голу в каждом из таймов против “Дюделанжа” и должен комфортно себя чувствовать через неделю в Люксембурге.

“ФКСБ” Румыния – “Викинг” Норвегия 1:2

Голы: Коман 3 – Кабран 5, Бернсхол 35

В чемпионате Норвегии после пяти туров “Викинг” занимает пятое место, но не самые удачные результаты в национальном первенстве могут быть перечеркнуты успехом в еврокубках. После гостевой победы над румынским “ФКСБ” “Викинг” в шаге от второго группового раунда еврокубков в своей истории.

“Кельн” Германия – “Фехервар” Венгрия 1:2

Голы: Диц 14 – Зивзиадзе 32, Дардаи 40

Удаление: Хабот 20 (“Кельн”)

Болельщики “Кельна” устроили шоу на трибунах 50-тысячного “РейнЭнергиШтадиона”, команда Штеффена Баумгарта ответила им яркой игрой и “козлы” повели в счете на 14-й минуте после ошибки Артема Шабанова. Но вскоре португальский рефери Тьяго Мартинш принял жесткое решение удалить защитника “Кельна” Юлиана Хабота за якобы фол последней надежды, и “Фехервар” еще до перерыва забил в ворота Марвина Швабе два гола. “Кельн” старался отыграть хотя бы один гол, но венгерский клуб в итоге не позволил ему это сделать. Шабанов в итоге провел полный матч, Богдан Леднев появился на поле на последние четыре минуты.

Here’s how the choreo came together in the stadium. Organisation and execution for this kind of thing always amazes me. What a piece of work. https://t.co/cnFG2vRu48 pic.twitter.com/I73Qv7D1WJ