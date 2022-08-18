ЛК. Фиорентина принимает эстафету у Ромы неуверенно

Лига Конференций. Квалификация. Раунд плей-офф. Первый матч

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Твенте" 2:1

Голы: Гонсалес 2, Кабрал 31 - Черны 64

"Фиорентина": Терраччьяно, Венути (Додо 86), Настасич, Миленкович, Бираги, Данкан (Мандрагора 61), Амрабат, Мале, Гонсалес (Куаме 86), Кабрал (Йович 69), Соттил (Иконе 61)

"Твенте": Уннершталь, Бренет, Проппер, Плегезуэло (Хильгерс 46), Смал, Зерруки (Стейн 90), Влап, Садилек, Ротс (Черны 46), Ван Вольфсвинкель, Мисиджан (Цолис 76)

Предупреждения: Миленкович 39, Амрабат 90+1, Мале 90+5 - Смал 33, Проппер 55, Влап 62, Черны 70

Главный арбитр: Даниэль Стефански (Польша)

Первым победителем Лиги Конференций стала команда из Италии. Поэтому "Фиорентину" положение обязывало продолжить дело "Ромы". Правда, "фиалки" гораздо менее опытны. Они не играли в Еврокубках с сезона 2016/17. Их тренирует не Жозе Моуриньо, а дебютант Еврокубков Винченцо Итальяно. Хотя и "Твенте", также ранее привыкший играть в Еврокубках, не был там восемь лет и даже вылетел из Эредивизие в 2018-ом и был близок к банкротству. Так что обеим не хватает опыта, зато хватает энтузиазма.

Первый тайм остался полностью за хозяевами. Об этом свидетельствует хотя бы статистика. 62 процента владения мячом, 11:2 по ударам по воротам, 4:0 по ударам в створ. Запертые в своей штрафной гости пропустили сразу же. Бираги и Соттил обыгрались на левом фланге, причем второй сыграл пяткой, а первый навесил. Соттил создал и второй гол, прорывом слева и прострелом. Кабрал замкнул в падении. Тот же Кабрал замыкал угловой ударом головой - Уннершталь блестяще спас.

В первые 20 минут второго тайма уже "Твенте" запер "Фиорентину" в ее штрафной с 62-мя процентами владения. По воротам он, правда, почти не пробивал. Но в итоге сумел поймать на выходе из обороны и на грани офсайда. Смал отдал слева, вышедший на замену Черны вышел один-на-один и забил. А вот после этого игра перенеслась в центр поля. По-прежнему без моментов и почти без ударов по воротам.

Все решится в Энсхеде.