ЛК. Кипр теряет вторую команду, шансы Днепра-1 на третью корзину немного растут

Раунд плей-офф Лиги конференций – это 44 команды, разделенные на 22 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух игр проходят в групповой раунд Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Первые матчи прошли неделю назад. Базовый день ответных матчей – 25-е августа. Но одна игра состоялась раньше.

АПОЕЛ (Кипр) – "Юргорден" (Швеция) 3:2 (первый матч – 0:3)

Голы: Маглика 7, Блум 23, Маркиньос 73 – Андерссон 68, Асоро 90

Кипр перед раундом плей-офф гарантированно имел три команды в группах, АПОЭЛ мог стать четвертой (и последней, потому что "Арис" вылетел раньше). Но произошло то, что и следовало из слабеньких матчей команды на предыдущих раундах отбора – пройти последнюю преграду не удалось.

Хотя 2:0 до 25-й минут (после поражения 0:3 в первом матче) – это заявка. Шведы, однако, успокоились и обрели свое счастье в атаке, гарантировав себе еврокубковую осень, а Кипр оставив с тремя представителями.

Такой результат поднимает наш "Днепр-1" на четвертую с конца позицию в списке команд из четвертой корзины Лиги конференций (окажется здесь, если не пройдет АЭК в Лиге Европы). Для третьей корзины нужен проход в группу этого турнира еще четырех низкорейтинговых.