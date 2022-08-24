ЛК. Перспективы третьей корзины Днепра-1 и важный этап борьбы за коэффициенты

Раунд плей-офф Лиги конференций – это 44 команды, разделенные на 22 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух игр проходят в групповой раунд Лиги конференций, проигравшие прощаются с еврокубками.

Первые матчи состоялись неделю назад. Базовый день ответных матчей – 25 августа. Но одна игра была проведена раньше.

Украинских представителей на этой стадии нет, но украинский интерес прямой. Продолжается борьба за коэффициенты и сейчас очень важный ее этап. Определится, какая страна сколько участников проведет в осень.

Здесь мы следим, прежде всего, за Чехией, Норвегией, Данией, Хорватией, Швейцарией, Сербией. Некоторые матчи с участием команд из этих стран будут создавать "конфликт интересов" относительно возможной третьей корзины "Днепра-1", однако это будет прописано отдельной заметкой.

25.08.2022

"Базель" (Швейцария) 20:00 ЦСКА (София, Болгария) (первый матч – 0:1);

(первый матч – 0:1); "Славия" (Чехия) 20:00 "Ракув" (Польша) (первый матч – 1:2);

(первый матч – 1:2); "Викинг" (Норвегия) 20:00 FCSB (Румыния) (первый матч – 2:1);

(первый матч – 2:1); "Виборг" (Дания) 20:00 "Вест Хэм" (Англия) (первый матч – 1:3);

(первый матч – 1:3); АИК (Швеция) 20:00 "Словацко" (Чехия) (первый матч – 0:3);

"Словацко" (Чехия) (первый матч – 0:3); "Вольфсбергер" (Австрия) 20:00 "Мольде" (Норвегия) (первый матч – 1:0);

"Мольде" (Норвегия) (первый матч – 1:0); " Хамрун" (Мальта) 21:00 "Партизан" (Сербия) (первый матч – 1:4);

"Партизан" (Сербия) (первый матч – 1:4); "Андерлехт" (Бельгия) 21:00 "Янг Бойз" (Швейцария) (первый матч – 1:0);

"Янг Бойз" (Швейцария) (первый матч – 1:0); "Хайдук" (Хорватия) 22:00 "Вильярреал" (Испания) (первый матч – 2:4).

В некоторых матчах встречаются команды, у одной из которых личный рейтинг выше, чем у "Днепра-1", а у другой – ниже. Именно такие пары могут посодействовать повышению украинского представителя (вылетит сюда в случае поражения в квалификации Лиги Европы) из четвертой корзины (на данный момент) в третью. Нужно, чтобы в группу прошли минимум восемь команд с более низким, чем у "Днепра-1", личным рейтингом.

Уже есть три такие команды: "Юргорден" (победил АПОЭЛ), а также победители игровых пар АИК/"Словацко" и "Балкани"/"Шкупи" (в этих парах обе команды ниже "Днепра-1" в рейтинге).

Также два низкорейтинговых могут опуститься из Лиги Европы. Анонс матчей – ЗДЕСЬ >>> С учетом этого "Днепру-1" для третьей корзины нужен проход еще трех низкорейтинговых команд из шести игровых пар (выгодны победы команд, что выделены жирным):

"Славия" (Чехия) 20:00 "Ракув" (Польша) (первый матч – 1:2);

"Хамрун" (Мальта) 21:00 "Партизан" (Сербия) (первый матч – 1:4);

(в этих матчах нет "конфликта интересов" – выгоден вылет наших конкурентов в борьбе за коэффициенты)

"Викинг" (Норвегия) 20:00 FCSB (Румыния) (первый матч – 2:1);

"Виборг" (Дания) 20:00 "Вест Хэм" (Англия) (первый матч – 1:3);

(в этих матчах есть "конфликта интересов" – выгоден проход наших конкурентов в борьбе за коэффициенты)

"Дюделанж" (Люксембург) 21:30 "Лех" (Польша) (первый матч – 0:2).

(первый матч – 0:2). "Линфилд" (Северная Ирландия) 21:45 РФШ (Латвия) (первый матч – 2:2);

(в этих матчах интерес только один – относительно корзины "Днепра-1")

Остальные матчи:

ЧФР "Клуж" (Румыния) 20:00 "Марибор" (Словения) (первый матч – 0:0);

"Марибор" (Словения) (первый матч – 0:0); "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) 20:00 "Университатя" (Румыния) (первый матч – 1:1);

"Университатя" (Румыния) (первый матч – 1:1); "Твенте" (Нидерланды) 20:00 "Фиорентина" (Италия) (первый матч – 1:2);

"Фиорентина" (Италия) (первый матч – 1:2); "Фехервар" (Венгрия) 20:00 "Кельн" (Германия) (первый матч – 2:1);

"Кельн" (Германия) (первый матч – 2:1); "Балкани" (Косово) 21:00 "Шкупи" (Северная Македония) (первый матч – 2:1);

"Шкупи" (Северная Македония) (первый матч – 2:1); "Ницца" (Франция) 21:00 "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) (первый матч – 0:1);

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) (первый матч – 0:1); "Слован" (Братислава, Словакия) 21:30 "Зрински" (Босния и Герцеговина) (первый матч – 0:1);

"Зрински" (Босния и Герцеговина) (первый матч – 0:1); "Антверпен" (Бельгия) 21:45 "Башакшехир" (Турция) (первый матч – 1:1);

"Башакшехир" (Турция) (первый матч – 1:1); "Рапид" (Вена, Австрия) 22:00 "Вадуц" (Лихтенштейн) (первый матч – 1:1);

"Вадуц" (Лихтенштейн) (первый матч – 1:1); "Жил Висенте" (Португалия) 22:00 АЗ (Нидерланды) (первый матч – 0:4).

Уже сыгранный матч: