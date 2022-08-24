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ЛК. Перспективы третьей корзины Днепра-1 и важный этап борьбы за коэффициенты
Анонс ответных матчей раунда плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Rose
Раунд плей-офф Лиги конференций – это 44 команды, разделенные на 22 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух игр проходят в групповой раунд Лиги конференций, проигравшие прощаются с еврокубками.
Первые матчи состоялись неделю назад. Базовый день ответных матчей – 25 августа. Но одна игра была проведена раньше.
Украинских представителей на этой стадии нет, но украинский интерес прямой. Продолжается борьба за коэффициенты и сейчас очень важный ее этап. Определится, какая страна сколько участников проведет в осень.
Здесь мы следим, прежде всего, за Чехией, Норвегией, Данией, Хорватией, Швейцарией, Сербией. Некоторые матчи с участием команд из этих стран будут создавать "конфликт интересов" относительно возможной третьей корзины "Днепра-1", однако это будет прописано отдельной заметкой.
25.08.2022
- "Базель" (Швейцария) 20:00 ЦСКА (София, Болгария) (первый матч – 0:1);
- "Славия" (Чехия) 20:00 "Ракув" (Польша) (первый матч – 1:2);
- "Викинг" (Норвегия) 20:00 FCSB (Румыния) (первый матч – 2:1);
- "Виборг" (Дания) 20:00 "Вест Хэм" (Англия) (первый матч – 1:3);
- АИК (Швеция) 20:00 "Словацко" (Чехия) (первый матч – 0:3);
- "Вольфсбергер" (Австрия) 20:00 "Мольде" (Норвегия) (первый матч – 1:0);
- "Хамрун" (Мальта) 21:00 "Партизан" (Сербия) (первый матч – 1:4);
- "Андерлехт" (Бельгия) 21:00 "Янг Бойз" (Швейцария) (первый матч – 1:0);
- "Хайдук" (Хорватия) 22:00 "Вильярреал" (Испания) (первый матч – 2:4).
В некоторых матчах встречаются команды, у одной из которых личный рейтинг выше, чем у "Днепра-1", а у другой – ниже. Именно такие пары могут посодействовать повышению украинского представителя (вылетит сюда в случае поражения в квалификации Лиги Европы) из четвертой корзины (на данный момент) в третью. Нужно, чтобы в группу прошли минимум восемь команд с более низким, чем у "Днепра-1", личным рейтингом.
Уже есть три такие команды: "Юргорден" (победил АПОЭЛ), а также победители игровых пар АИК/"Словацко" и "Балкани"/"Шкупи" (в этих парах обе команды ниже "Днепра-1" в рейтинге).
Также два низкорейтинговых могут опуститься из Лиги Европы. Анонс матчей – ЗДЕСЬ >>> С учетом этого "Днепру-1" для третьей корзины нужен проход еще трех низкорейтинговых команд из шести игровых пар (выгодны победы команд, что выделены жирным):
"Славия" (Чехия) 20:00 "Ракув" (Польша) (первый матч – 1:2);
"Хамрун" (Мальта) 21:00 "Партизан" (Сербия) (первый матч – 1:4);
(в этих матчах нет "конфликта интересов" – выгоден вылет наших конкурентов в борьбе за коэффициенты)
"Викинг" (Норвегия) 20:00 FCSB (Румыния) (первый матч – 2:1);
"Виборг" (Дания) 20:00 "Вест Хэм" (Англия) (первый матч – 1:3);
(в этих матчах есть "конфликта интересов" – выгоден проход наших конкурентов в борьбе за коэффициенты)
- "Дюделанж" (Люксембург) 21:30 "Лех" (Польша) (первый матч – 0:2).
- "Линфилд" (Северная Ирландия) 21:45 РФШ (Латвия) (первый матч – 2:2);
(в этих матчах интерес только один – относительно корзины "Днепра-1")
- ЧФР "Клуж" (Румыния) 20:00 "Марибор" (Словения) (первый матч – 0:0);
- "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) 20:00 "Университатя" (Румыния) (первый матч – 1:1);
- "Твенте" (Нидерланды) 20:00 "Фиорентина" (Италия) (первый матч – 1:2);
- "Фехервар" (Венгрия) 20:00 "Кельн" (Германия) (первый матч – 2:1);
- "Балкани" (Косово) 21:00 "Шкупи" (Северная Македония) (первый матч – 2:1);
- "Ницца" (Франция) 21:00 "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) (первый матч – 0:1);
- "Слован" (Братислава, Словакия) 21:30 "Зрински" (Босния и Герцеговина) (первый матч – 0:1);
- "Антверпен" (Бельгия) 21:45 "Башакшехир" (Турция) (первый матч – 1:1);
- "Рапид" (Вена, Австрия) 22:00 "Вадуц" (Лихтенштейн) (первый матч – 1:1);
- "Жил Висенте" (Португалия) 22:00 АЗ (Нидерланды) (первый матч – 0:4).
- АПОЕЛ (Кипр) – "Юргорден" (Швеция) 3:2 (первый матч – 0:3).
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