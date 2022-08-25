ЛК. Фехервар Макаренко, Леднева и Шабанова не удержал сенсационный результат, Ракув Кочергина вылетает

Раунд плей-офф Лиги конференций – это 44 команды, разделенные на 22 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух игр проходят в групповой раунд Лиги конференций, проигравшие прощаются с еврокубками.

Первые матчи состоялись неделю назад. Базовый день ответных матчей – 25 августа. Но одна игра была проведена раньше.

Вашему вниманию результаты остальных матчей первого слота игрового дня

ЧФР "Клуж" (Румыния) - "Марибор" (Словения) 1:0 (первый матч - 0:0)

Гол: Цвек 90

"Клуж" прошел через большие страдания на пути в группу: вылет из квалификации Лиги чемпионов, несколько невнятных матчей против слабаков на предыдущих этапах квалификации Лиги конференций, и вот наконец-то статусный скальп. Примечательно, что решающий гол на 90-й минуте забил экс-игрок "Зари" Ловро Цвек.

"Марибор" был последней надеждой Словении на еврокубковую осень.

"Базель" (Швейцария) - ЦСКА (София, Болгария) 2:0 (первый матч - 0:1)

Голы: Ф. Фрай 66, Ланг 84

В контексте борьбы за коэффициенты (Швейцария – наш прямой конкурент) нам бы не помешал вылет "Базеля", но желания не всегда совпадают с реальностью. Да, именитая команда проиграла первый матч, но второй выиграла очень спокойно, уверенно, без резких движений.

На уровне группы Лиги конференций "Базель" будет топ-командой. По крайней мере, по имени.

"Славия" (Чехия) - "Ракув" (Польша) 2:0 д.в. (первый матч - 1:2)

Голы: Узор 60, Шранц 120+1

Ракув провел очень симпатичную квалификационную кампанию, показал, что является действительно крепкой командой. И совсем немного не хватило, чтобы оставить без группы статусную чешскую "Славию".

После победы в первом матче поляки проиграли основное время второго с "разрешенным" счетом. Но на мгновение потеряли концентрацию на 30+1-й минуте экстратаймов и… Владислав Кочергин остается без группового раунда. Он вышел на поле на 96-й минуте.

Тарас Качараба все 120 просидел в резерве "Славии".

"Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) - "Университатя" (Румыния) 1:1; пен.: 4:3 (первый матч - 1:1)

Голы: Хемед 105+1 - Рогульич 105

Непростая эта "Университатя". На своей шкуре это почувствовала не только "Заря", но и относительно опытный по еврокубковым меркам "Хапоэль" (Беер-Шева).

210 минут (90+90+30) ожесточенной борьбы и победа израильтян в серии пенальти. Пятый сезон подряд Израиль будет представлен в группах минимум двумя командами

"Викинг" (Норвегия) - FCSB (Румыния) 1:3 (первый матч - 2:1)

Голы: Трипич (пен.) 26 - Эджума 2, Кордя 54, Радунович (пен.) 90+4

Очень сложный матч для представителя Румынии. FCSB проиграл первую игру, но быстро выровнял счет в начале ответного матча. Однако норвежцы успокоились, забили свой гол и долгое время держали дающий им надежду счет.

Но все же класс команды, ранее называвшейся "Стяуа", взял свое. Это не в пользу потенциальной третьей корзине "Днепра-1", но точно в пользу нашей борьбы за коэффициенты. Норвегия – конкурент, и в группах она будет представлена двумя, а не тремя коллективами.

"Твенте" (Нидерланды) - "Фиорентина" (Италия) 0:0 (первый матч - 1:2)

Удаление: Игор 90+3 (вторая желтая, "Фиорентина")

Отчет о матче - ЗДЕСЬ >>>

"Виборг" (Дания) - "Уест Хэм" (Англия) 0:3 (первый матч - 1:3)

Голы: Скамакка 22, Бенрахма 51, Соучек 63

Здесь без вопросов. Для "Уест Хэма" это еврокубковая разминка (отмечаем гол новичка Скамаккы). А для нас – небольшое утешение от потери Данией (еще один наш конкурент в Таблице коэффициентов) одного из представителей.

Хотя эта страна и так провела три команды в группы, поэтому сбрасывать ее со счетов не следует.

"Фехервар" (Венгрия) - "Кельн" (Германия) 0:3 (первый матч - 2:1)

Голы: Губертс 10, Скири 46, Шиндлер 90+4

Гостевая победа "Фехервара" над "Кельном" неделю назад стала одной из самых громких сенсаций раунда. Однако немецкая команда через неделю показала, что это была просто недооценка соперника. Если мерить голую силу и класс, то представитель Бундеслиги впереди.

Иван Петряк уже ушел из "Фехервара" (в "Шахтер"), а вот Евгений Макаренко, Артем Шабанов и Богдан Леднев остаются. Макаренко не было даже в заявке, Шабанов вышел в основе, и на 82-й минуте его поменял как раз Леднев.

Опыт бесценен, но результата нет.

АИК (Швеция) - "Словацко" (Чехия) 0:1 (первый матч - 0:3)

Гол: Синявский 76

У обидчика "Ворсклы" была классная сетка. Судите сами, рейтинг АИКа – 5.000. А после "Ворсклы" в соперники выпадали "Шкендия" с рейтингом 9.000 и "Словацко" с рейтингом 5.560. Однако именно чехи стали преградой для шведов. Но нас это уже мало волнует.

А вот Чехия волнует… Эта прекрасная страна, благодаря бонусу "Виктории" за Лигу чемпионов, обошла нас в Таблице коэффициентов, а тут еще и "Словацко" приносит очки. И гарантирует себе минимум шесть поединков в группе. Будет тяжело с ними бороться.

"Вольфсбергер" (Австрия) - "Мольде" (Норвегия) 0:4 (первый матч - 1:0)

Голы: Бревик 6, Маннсвик 34, Брынилдсен 74, Брынилдсен 90+3

"Мольде" на предыдущем этапе квалификации дома разгромил "Кишварду", а на выезде едва не растерял свое преимущество. В этом же случае все было точно наоборот: домашнее поражение и гостевой разгром.

Норвегия все же не осталась с одним-единственным "Буде-Глимтом". И это заявка страны на хороший сезонный коэффициент.