Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛК. Фехервар Макаренко, Леднева и Шабанова не удержал сенсационный результат, Ракув Кочергина вылетает
Ответные матчи раунда плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Rose
Раунд плей-офф Лиги конференций – это 44 команды, разделенные на 22 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух игр проходят в групповой раунд Лиги конференций, проигравшие прощаются с еврокубками.
Первые матчи состоялись неделю назад. Базовый день ответных матчей – 25 августа. Но одна игра была проведена раньше.
Вашему вниманию результаты остальных матчей первого слота игрового дня
ЧФР "Клуж" (Румыния) - "Марибор" (Словения) 1:0 (первый матч - 0:0)
Гол: Цвек 90
"Клуж" прошел через большие страдания на пути в группу: вылет из квалификации Лиги чемпионов, несколько невнятных матчей против слабаков на предыдущих этапах квалификации Лиги конференций, и вот наконец-то статусный скальп. Примечательно, что решающий гол на 90-й минуте забил экс-игрок "Зари" Ловро Цвек.
"Марибор" был последней надеждой Словении на еврокубковую осень.
"Базель" (Швейцария) - ЦСКА (София, Болгария) 2:0 (первый матч - 0:1)
Голы: Ф. Фрай 66, Ланг 84
В контексте борьбы за коэффициенты (Швейцария – наш прямой конкурент) нам бы не помешал вылет "Базеля", но желания не всегда совпадают с реальностью. Да, именитая команда проиграла первый матч, но второй выиграла очень спокойно, уверенно, без резких движений.
На уровне группы Лиги конференций "Базель" будет топ-командой. По крайней мере, по имени.
"Славия" (Чехия) - "Ракув" (Польша) 2:0 д.в. (первый матч - 1:2)
Голы: Узор 60, Шранц 120+1
Ракув провел очень симпатичную квалификационную кампанию, показал, что является действительно крепкой командой. И совсем немного не хватило, чтобы оставить без группы статусную чешскую "Славию".
После победы в первом матче поляки проиграли основное время второго с "разрешенным" счетом. Но на мгновение потеряли концентрацию на 30+1-й минуте экстратаймов и… Владислав Кочергин остается без группового раунда. Он вышел на поле на 96-й минуте.
Тарас Качараба все 120 просидел в резерве "Славии".
"Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) - "Университатя" (Румыния) 1:1; пен.: 4:3 (первый матч - 1:1)
Голы: Хемед 105+1 - Рогульич 105
Непростая эта "Университатя". На своей шкуре это почувствовала не только "Заря", но и относительно опытный по еврокубковым меркам "Хапоэль" (Беер-Шева).
210 минут (90+90+30) ожесточенной борьбы и победа израильтян в серии пенальти. Пятый сезон подряд Израиль будет представлен в группах минимум двумя командами
"Викинг" (Норвегия) - FCSB (Румыния) 1:3 (первый матч - 2:1)
Голы: Трипич (пен.) 26 - Эджума 2, Кордя 54, Радунович (пен.) 90+4
Очень сложный матч для представителя Румынии. FCSB проиграл первую игру, но быстро выровнял счет в начале ответного матча. Однако норвежцы успокоились, забили свой гол и долгое время держали дающий им надежду счет.
Но все же класс команды, ранее называвшейся "Стяуа", взял свое. Это не в пользу потенциальной третьей корзине "Днепра-1", но точно в пользу нашей борьбы за коэффициенты. Норвегия – конкурент, и в группах она будет представлена двумя, а не тремя коллективами.
"Твенте" (Нидерланды) - "Фиорентина" (Италия) 0:0 (первый матч - 1:2)
Удаление: Игор 90+3 (вторая желтая, "Фиорентина")
Отчет о матче - ЗДЕСЬ >>>
"Виборг" (Дания) - "Уест Хэм" (Англия) 0:3 (первый матч - 1:3)
Голы: Скамакка 22, Бенрахма 51, Соучек 63
Здесь без вопросов. Для "Уест Хэма" это еврокубковая разминка (отмечаем гол новичка Скамаккы). А для нас – небольшое утешение от потери Данией (еще один наш конкурент в Таблице коэффициентов) одного из представителей.
Хотя эта страна и так провела три команды в группы, поэтому сбрасывать ее со счетов не следует.
"Фехервар" (Венгрия) - "Кельн" (Германия) 0:3 (первый матч - 2:1)
Голы: Губертс 10, Скири 46, Шиндлер 90+4
Гостевая победа "Фехервара" над "Кельном" неделю назад стала одной из самых громких сенсаций раунда. Однако немецкая команда через неделю показала, что это была просто недооценка соперника. Если мерить голую силу и класс, то представитель Бундеслиги впереди.
Иван Петряк уже ушел из "Фехервара" (в "Шахтер"), а вот Евгений Макаренко, Артем Шабанов и Богдан Леднев остаются. Макаренко не было даже в заявке, Шабанов вышел в основе, и на 82-й минуте его поменял как раз Леднев.
Опыт бесценен, но результата нет.
АИК (Швеция) - "Словацко" (Чехия) 0:1 (первый матч - 0:3)
Гол: Синявский 76
У обидчика "Ворсклы" была классная сетка. Судите сами, рейтинг АИКа – 5.000. А после "Ворсклы" в соперники выпадали "Шкендия" с рейтингом 9.000 и "Словацко" с рейтингом 5.560. Однако именно чехи стали преградой для шведов. Но нас это уже мало волнует.
А вот Чехия волнует… Эта прекрасная страна, благодаря бонусу "Виктории" за Лигу чемпионов, обошла нас в Таблице коэффициентов, а тут еще и "Словацко" приносит очки. И гарантирует себе минимум шесть поединков в группе. Будет тяжело с ними бороться.
"Вольфсбергер" (Австрия) - "Мольде" (Норвегия) 0:4 (первый матч - 1:0)
Голы: Бревик 6, Маннсвик 34, Брынилдсен 74, Брынилдсен 90+3
"Мольде" на предыдущем этапе квалификации дома разгромил "Кишварду", а на выезде едва не растерял свое преимущество. В этом же случае все было точно наоборот: домашнее поражение и гостевой разгром.
Норвегия все же не осталась с одним-единственным "Буде-Глимтом". И это заявка страны на хороший сезонный коэффициент.
Читайте такжеТаблица коэффициентов, корзины и потенциальные соперники Динамо, Шахтера, Днепра-1 - в телеграм-канале >>>
Популярное сейчас
- Левандовский сыграет с Баварией в группе ЛЧ, Бензема - игрок года. Как прошёл гала-вечер УЕФА в Стамбуле
- Рух обвинил УПЛ в футбольном рэкете и объявил о передаче ТВ-прав "Плюсам"
- В чемпионате Аргентины забит гол с 70 метров. К удару причастен экс-игрок Днепра-1 - ВИДЕО
- Днепр-1 сыграет в группе Лиги конференций
- Во Львовской области предлагают строить убежища в виде нор хоббитов из Властелина колец. ФОТО
- Украинский блогер собрал 24 миллиона гривен на День Независимости