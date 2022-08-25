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Днепр-1 сыграет в группе Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

После вылета из Лиги Европы

Днепр-1 сыграет в группе Лиги конференций

фото - СК Дніпро-1

UA-Футбол
Новина українською

Дебютант еврокубков "Днепр-1" не смог пройти раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, уступив кипрскому АЕКу (Ларнака) по сумме двух матчей 1:5.

Но днепряне не покидают еврокубки, они переходят на групповой раунд Лиги конференций. Там украинская команда при жеребьевке может быть в третьей или четвертой корзине.

Соперники определятся завтра, 26-го августа, во время жеребьевки.

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В статье: СК Днепр-1 Лига конференций
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.08.2022 в 21:28
Кучер был самый тупой и косячный игрок Шахтёра. Тепер он ещё и испохабит некогда симпатичный Днепр.
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+1
0
C_Ballack (Днепр)
25.08.2022 в 21:27
Там хоть не с таким разгромным счётом будем сливать матчи
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0
0
vgolovan (полтава)
25.08.2022 в 21:19
стоит посмотреть на лицо тренера и все станет понятно и ясно -- д-е-л
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+2
0
1395816 (Харьков)
25.08.2022 в 21:03
Позор !Кучер хуйло редкое !Какой ты тренер ?Проигрывать киприотам 0:3 !!!!?Та станьте и рогами отбейтесь на 0:0 !!!!
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+3
0

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