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Днепр-1 сыграет в группе Лиги конференций
После вылета из Лиги Европы
фото - СК Дніпро-1
Дебютант еврокубков "Днепр-1" не смог пройти раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, уступив кипрскому АЕКу (Ларнака) по сумме двух матчей 1:5.
Но днепряне не покидают еврокубки, они переходят на групповой раунд Лиги конференций. Там украинская команда при жеребьевке может быть в третьей или четвертой корзине.
Соперники определятся завтра, 26-го августа, во время жеребьевки.
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.08.2022 в 21:28
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C_Ballack (Днепр)
25.08.2022 в 21:27
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vgolovan (полтава)
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1395816 (Харьков)
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