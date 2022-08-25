Днепр-1 сыграет в группе Лиги конференций

Дебютант еврокубков "Днепр-1" не смог пройти раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, уступив кипрскому АЕКу (Ларнака) по сумме двух матчей 1:5.

Но днепряне не покидают еврокубки, они переходят на групповой раунд Лиги конференций. Там украинская команда при жеребьевке может быть в третьей или четвертой корзине.

Соперники определятся завтра, 26-го августа, во время жеребьевки.