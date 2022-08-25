ЛК. Фиорентина выдерживает крайне нервный матч в Нидерландах и проходит в группу

Лига Конференций. Квалификация. Плей-офф. Ответный матч

Энсхеде. "Грольш Весте Стадиум"

"Твенте" - "Фиорентина" 0:0 (первый матч - 1:2)

"Твенте": Уннершталь, Бренет, Хильгерс (Брунс 81), Проппер, Смал, Зерруки, Садилек (Арсе 81), Черны (Ротс 67), Влап (Штейн 88), Мисиджан (Цолис 67), Ван Вольфсвинкель

"Фиорентина": Терраччьяно, Венути, Миленкович, Игор, Бираги, Бонавентура (Бенасси 90+4), Амрабат, Мале (Мандрагора 60), Иконе (Кварта 90+4), Кабрал (Йович 71), Соттил (Гонсалес 71)

Предупреждения: Проппер 45, Садилек 58, Зерруки, Хильгерс 77 - Иконе 30, Мале 43, Игор 83

Удаление: Игор 90+3 (вторая желтая)

Главный арбитр: Раду Петреску (Румыния)

"Твенте" вернулся в Еврокубки через восемь лет и после вылета из Эредивизие и почти банкротства желал заявить о возвращении. "Фиорентина" - после шести, вкладывает деньги и желает заявить о том же. Так что матч был очень важен. О чем свидетельствовали и стычки гостевых фанов с полицией в городе перед матчем (а приехали 2.5 тысячи), и брошенные файеры и мусор на поле болельщиками хозяев во время него. Игру даже приостанавливали несколько раз.

В первом тайме "Фиорентина" владела мячом чаще. Но атаковал чаще "Твенте", первые полчаса выиграв по ударам по воротам со счетом 5:1. Большей частью с флангов. Хотя единственный шанс создал в центре. Влап уже мощно пробил мимо вратаря. Вмешался форвард Кабрал на линии собственных ворот. В яркой концовке тайма гости уже выглядели лучше. Соттил проиграл дуэль вратарю под острым углом, а его штрафной после рикошета Уннершталь еле вытащил.

Первые 30 минут второго тайма были копией 30-ти минут первого. Вновь 5:1 по ударам, вновь от гола спас полевой игрок. Черны замкнул "кросс" в Игора. Затем Иконе проиграл выход один-на-один. Болельщики хозяев вновь бросали вещи, попали в скамью запасных гостей, тренер "Твенте" Рон Янс даже полез драться с соперниками. А в самой-самой концовке Мандрагора бил через себя ножницами и попал в стойку, Терраччьяно блестяще вытащил удар головой Бренета, Игор был удален...

Крайне нервный матч, в котором было все. В том числе и немало опасных моментов. Не было лишь голов. Что сыграло в пользу "Фиорентины". Она возвращается в групповые турниры Еврокубков и сохраняет надежду повторить путь "Ромы" - первого победителя Лиги Конференций. А "Твенте" вряд ли проведет свой следующий Еврокубковый домашний матч со зрителями. И уж точно такой матч состоится не ранее следующего сезона.