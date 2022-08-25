Днепр-1 будет в четвертой корзине Лиги конференций

Сегодня, 25-го августа, "Днепр-1" проиграл свой ответный матч раунду плей-офф квалификации Лиги Европы АЭКу (Ларнака). Команда переместилась в группу Лиги конференций, где имела шансы попасть в третью корзину при посеве групп.

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Однако не сложилось. Требовался выход в групповой раунд турнира минимум восьми команд с более низким личным рейтингом, чем у "Днепра-1". Этого не произошло. Это означает, что команда будет проходить в жеребьевке как представитель четвертой корзины.

Все потенциальные соперники определятся немного позже. Жеребьевка групп – 26-го августа в 15:30.