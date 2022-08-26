  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Днепр-1 в четвертой корзине Лиги конференций. Известны все участники группового раунда / потенциальные соперники
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 в четвертой корзине Лиги конференций. Известны все участники группового раунда / потенциальные соперники

Лига конференций
(1 голосов)

Жеребьевка – 26-го августа в 15:30

Днепр-1 в четвертой корзине Лиги конференций. Известны все участники группового раунда / потенциальные соперники

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Rose

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" не смог пробиться в группу Лиги Европы, очутившись в группе Лиги конференций. Там у днепрян были неплохие шансы на третью корзину, но не хватило одной позиции. "Днепр-1" стал первым в четвертой корзине.

Итак, в соперники "Днепра-1" определят по одной команде из каждой корзины, кроме четвертой.

Отметим, что жеребьевка состоится 26-го августа в 15:30.

Также в этот день, но в 14:00, соперников по группе Лиги Европы узнает киевское "Динамо". Потенциальные соперники – ЗДЕСЬ >>>

Напомним, что ранее соперников в группе Лиги чемпионов получил "Шахтер".

Читайте такжеШахтер узнал соперников по группе Лиги чемпионов

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1 Лига конференций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде