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Днепр-1 в четвертой корзине Лиги конференций. Известны все участники группового раунда / потенциальные соперники
Жеребьевка – 26-го августа в 15:30
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Rose
"Днепр-1" не смог пробиться в группу Лиги Европы, очутившись в группе Лиги конференций. Там у днепрян были неплохие шансы на третью корзину, но не хватило одной позиции. "Днепр-1" стал первым в четвертой корзине.
Итак, в соперники "Днепра-1" определят по одной команде из каждой корзины, кроме четвертой.
Отметим, что жеребьевка состоится 26-го августа в 15:30.
Также в этот день, но в 14:00, соперников по группе Лиги Европы узнает киевское "Динамо". Потенциальные соперники – ЗДЕСЬ >>>
Напомним, что ранее соперников в группе Лиги чемпионов получил "Шахтер".
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