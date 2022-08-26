Днепр-1 в четвертой корзине Лиги конференций. Известны все участники группового раунда / потенциальные соперники

"Днепр-1" не смог пробиться в группу Лиги Европы, очутившись в группе Лиги конференций. Там у днепрян были неплохие шансы на третью корзину, но не хватило одной позиции. "Днепр-1" стал первым в четвертой корзине.

Итак, в соперники "Днепра-1" определят по одной команде из каждой корзины, кроме четвертой.

Отметим, что жеребьевка состоится 26-го августа в 15:30.

Также в этот день, но в 14:00, соперников по группе Лиги Европы узнает киевское "Динамо". Потенциальные соперники – ЗДЕСЬ >>>

Напомним, что ранее соперников в группе Лиги чемпионов получил "Шахтер".