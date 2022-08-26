Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Выбор Днепра-1. Жеребьевка группового этапа Лиги Конференций. ОНЛАЙН
Кто же выпадет украинскому дебютанту
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 26 августа, в Стамбуле пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Конференций. Как известно, после поражения от кипрского АЕКа в этот турнир попал и представитель Украины - СК "Днепр-1".
Участие в турнире продолжают 32 клуба. Они были разделены на четыре корзины в соответствии с рейтингом УЕФА. По итогам жеребьевки будет сформировано восемь групп – в каждую группу попадет по одной команде из каждой корзины. "Днепр-1", как известно, находится в четвертой корзине.
Победители групп выйдут в 1/8 финала, команды, занявшие вторые места, сыграют стыковые матчи с командами, которые займут третье место в группах Лиги Европы.
Первый тур группового этапа Лиги Конференций состоится уже 8 сентября, базовые даты следующих туров: 15 сентября, 6 октября, 13 октября, 27 октября и 3 ноября.
Состав корзин
|Первая корзина
|Вторая корзина
|Вильярреал
Базель
Славия
АЗ
Гент
Истанбул
Партизан
Вест Хэм
|ЧФР
Мольде
ФКСБ
Фиорентина
Кельн
Хапоэль Б-Ш
Аполлон Л
Слован Б
|Третья корзина
|Четвертая корзина
|Ницца
Андерлехт
Жальгирис
Аустрия
Хартс
Шэмрок
Сивасспор
Вадуц
|Днепр-1
Лех
Словацко
Силькеборг
Юргорден
Пюник
РФШ
Балкани
Популярное сейчас
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО
- Кривцов: Жеребьевка для нас хорошая. Будем биться в каждом матче
- Соперники Шахтера в Лиге чемпионов, вылет Днепра-1 из ЛЕ. Главные новости за 25 августа
- ЛК. Фехервар Макаренко, Леднева и Шабанова не удержал сенсационный результат, Ракув Кочергина вылетает
- Украинский блогер собрал 24 миллиона гривен на День Независимости
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
Новости по теме
- 01:44 Зарубежные Днепр-1 в четвертой корзине Лиги конференций. Известны все участники группового раунда / потенциальные соперники
- 23:30 Зарубежные Днепр-1 будет в четвертой корзине Лиги конференций
- 22:58 Зарубежные ЛК. Фехервар Макаренко, Леднева и Шабанова не удержал сенсационный результат, Ракув Кочергина вылетает