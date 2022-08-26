Выбор Днепра-1. Жеребьевка группового этапа Лиги Конференций. ОНЛАЙН

В пятницу, 26 августа, в Стамбуле пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Конференций. Как известно, после поражения от кипрского АЕКа в этот турнир попал и представитель Украины - СК "Днепр-1".

Участие в турнире продолжают 32 клуба. Они были разделены на четыре корзины в соответствии с рейтингом УЕФА. По итогам жеребьевки будет сформировано восемь групп – в каждую группу попадет по одной команде из каждой корзины. "Днепр-1", как известно, находится в четвертой корзине.

Победители групп выйдут в 1/8 финала, команды, занявшие вторые места, сыграют стыковые матчи с командами, которые займут третье место в группах Лиги Европы.

Первый тур группового этапа Лиги Конференций состоится уже 8 сентября, базовые даты следующих туров: 15 сентября, 6 октября, 13 октября, 27 октября и 3 ноября.

Состав корзин