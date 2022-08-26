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Выбор Днепра-1. Жеребьевка группового этапа Лиги Конференций. ОНЛАЙН

Лига конференций
(2 голосов)

Кто же выпадет украинскому дебютанту

Выбор Днепра-1. Жеребьевка группового этапа Лиги Конференций. ОНЛАЙН

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В пятницу, 26 августа, в Стамбуле пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Конференций. Как известно, после поражения от кипрского АЕКа в этот турнир попал и представитель Украины - СК "Днепр-1".

Участие в турнире продолжают 32 клуба. Они были разделены на четыре корзины в соответствии с рейтингом УЕФА. По итогам жеребьевки будет сформировано восемь групп – в каждую группу попадет по одной команде из каждой корзины. "Днепр-1", как известно, находится в четвертой корзине.

Победители групп выйдут в 1/8 финала, команды, занявшие вторые места, сыграют стыковые матчи с командами, которые займут третье место в группах Лиги Европы.

Первый тур группового этапа Лиги Конференций состоится уже 8 сентября, базовые даты следующих туров: 15 сентября, 6 октября, 13 октября, 27 октября и 3 ноября.

Состав корзин

Первая корзина Вторая корзина
Вильярреал
Базель
Славия
АЗ
Гент
Истанбул
Партизан
Вест Хэм		 ЧФР
Мольде
ФКСБ
Фиорентина
Кельн
Хапоэль Б-Ш
Аполлон Л
Слован Б
Третья корзина Четвертая корзина
Ницца
Андерлехт
Жальгирис
Аустрия
Хартс
Шэмрок
Сивасспор
Вадуц		 Днепр-1
Лех
Словацко
Силькеборг
Юргорден
Пюник
РФШ
Балкани

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В статье: СК Днепр-1 Лига конференций
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Комментарии (5)
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Очманілий Заєць (Odessa)
26.08.2022 в 14:04
Шанси і ЦЕЙ Дніпро - речі несумісні.
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0
0
MaximSK (Киев)
26.08.2022 в 13:33
У Днепра мало шансов, команда находится в четвертой корзине, у команды слабая оборона, вратарь и неопытный тренер
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+1
0
George_D (Харьков)
26.08.2022 в 13:35
Ну и что, что тренер неопытный? Главное чтоб тренер был хорошим игроком. Доказано Шевой в СбУ! :)
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0
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MaximSK (Киев)
26.08.2022 в 13:36
Шева гений, у него были хорошие помощники, и игроки были лучше, а тут нужен грамотный тренер и время чтобы команда сыгралась
0
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Dimoncho (Kharkiv)
26.08.2022 в 13:54
да, шансов немного. Но есть шанс, что после старта чемпионата команда лучше сыграется и наберет форму, и мы увидим большее, чем в матчах с аиком
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0
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