А скажут: как Заря и Динамо… Акценты на игре АЕКа с Днепром-1

Спорить с табло бессмысленно: главное в спорте – действительно результат. И все же я давно уже не хожу в этот храм и не поклоняюсь этому идолу. Жизнь научила получать удовлетворение от игры, а если она идет вразрез с цифровым итогом, то не сокрушаться по этому поводу, а лишь высказывать сожаление. Так уж устроен наш несовершенный мир, что парадоксов в нем предостаточно.

Ответный матч "Днепра-1" в Ларнаке был еще более зрелищным, чем домашний в Кошице. После обманчивого затишья в дебюте разразилась настоящая буря – праздник игры. И главная заслуга в этом, как ни удивительно, принадлежит проигравшей команде.

Да, ей нужно было забивать, и количество этих голов возрастало каждые условные полтайма. Но никто не бросит камень в команду Кучера, посмев утверждать, что она к этому не стремилась. Не сумела, не получилось, может быть, где-то опять не повезло. Но тот, кто скажет: не хотела, не видел этого поединка.

Да, весла можно было сушить, уже уходя в раздевалку в перерыве, только что получив второй мяч в свои ворота. Но они, как ни в чем не бывало, вновь бросились на штурм, создав ровно столько же голевых возможностей, сколько их было и в первом тайме. А всего забивать мы могли, в общей сложности, раз десять. Но ни разу не забили. Тогда как АЕК использовал три своих шанса из четырех. Все, кроме самого первого.

Это и есть разница в классе, которого Днепру пока недостает. И хватит кривиться: мол, уже и Кипру проигрываем! Ему и Лига чемпионов хорошо знакома, если что. А до этого конкретного клуба нашему еще дорасти нужно, для начала (см. тот же рейтинг УЕФА). Все банально: недостаток опыта, неумение реализовать свое игровое преимущество. Болезнь роста.

Если говорить о сумме всех опасных моментов за оба матча, то у меня вышел счет 14:14. Если иметь в виду реально голевые (на мой дилетантский взгляд), то 9:9. А на табло – 1:5. Как жить? На такой вопрос я обычно отвечаю: регулярно.

Как по мне, игра-то у днепрян есть, и это самое главное. Разумеется, я говорю об игре вперед. Но из-за нее большинство из нас и смотрит футбол. А сзади да, непаханое поле. С огородным пугалом в воротах. Это не оскорбление, это сравнение – аллегория.

Так и подмывало опять вспомнить о везении. Но нет, не было его тут в столь ярком и однозначном виде, как в Кошице. О легком рикошете в первом случае (Сватки-3, к слову), да каком-то странно-корявом забросе во втором заставил забыть последний гвоздь в крышку гроба для наших надежд на Лигу Европы, лихо вколоченный Энглезу. А то, что мы безбожно мазали раз за разом, так это не про везение – это про умение.

И вновь на футбольном поле царил венгр Дьюрчо, фактически инициировавший все три гола – настоящий злой гений для "Днепра-1". Но, между прочим, наравне с ним запомнился и кипер АЕКа Пирич с тремя-четырьмя серьезными сэйвами. И это тоже о чем-то говорит.

У нас самыми заметными были Бланко и Пихаленок – те, кто пытался вести атакующую игру команды. Иногда под стать им смотрелся Гуцуляк. Довбик? Знаете, как-то надоело наблюдать его в роли "столба" и бьющего из любой невыгодной позиции. "Это и я так умею!" - сказал бы ваш "кумир" Беседин. В играх против АЕКа от лидера Днепра было недостаточно остроты.

Неделю назад я сказал вам, что то поражение – ни разу не трагедия. Вот теперь, с оглядкой на итоговый счет, конечно, все выглядит мрачнее. Но, знаете, это какая-то оптимистическая трагедия. Ну проиграли, ну много, но как-то не стыдно за команду, ей-богу. Ребята бились, старались от и до, каким бы ни был счет по ходу. Как в том анекдоте: ну ужас, но не ужас-ужас-ужас!

Поэтому я бы не ставил эти 0:3 в один ряд с "Университатей" и "Бенфикой". Там нас таки безоговорочно топтали всю игру. А здесь не вышло отмахаться. Понятно, что результат на лице тот же. Но лично мне вчера больше хотелось болеть за команду Кучера, чем тогда за "Зарю" и "Динамо". Так что это вам не это.

И да, с интересом ожидаю матчей "Днепра-1" в Лиге конференций. Лишь еще раз выскажу сожаление, что команда не успеет должным образом восстановиться к поединку с "Динамо" в воскресенье. Кроме того, что у соперника на два дня больше времени на подготовку, теперь к этому может добавиться еще и психологическая яма.

Они тоже проиграли с тем же счетом, скажете вы. Ох уж это табло… Одно дело – изначально понимать, что изнасилование неизбежно. И совсем другое – быть разгромленным в игре, которую, по-хорошему, ты должен был выиграть. Угадайте с двух раз, у кого сейчас хуже настроение?