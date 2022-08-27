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Днепр-1 узнал календарь поединков в рамках группового этапа Лиги конференций
Первый матч номинально дома 8-го сентября
Фото: СК Днепр-1
СК "Днепр-1" вслед за киевским "Динамо" узнал свой график матчей по группе еврокубка. В розыгрыше 2022/23 Лиги конференций у днепрян такой календарь поединок.
1-й тур: 8 сентября. СК "Днепр-1" – АЗ.
2-й тур: 15 сентября. "Аполлон" – СК "Днепр-1".
3-й тур: 6 октября. СК "Днепр-1" – "Вадуц".
4-й тур: 13 октября. "Вадуц" – СК "Днепр-1".
5-й тур: 27 октября. СК "Днепр-1" – "Аполлон".
6-й тур: 3 ноября. АЗ – СК "Днепр-1".
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Источник:UEFA
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