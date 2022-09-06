Стала известна заявка Днепра-1 на групповой этап Лиги конференций

На сайте УЕФА появилась заявка "Днепра-1" на групповой этап Лиги конференций. Всего в список попали 22 футболиста.

Вратари: Якив Кинарейкин, Макс Валеф, Владислав Рыбак, Валерий Юрчук

Защитники: Владимир Адамюк, Габриэл Бузанелло, Янис Амаш, Сергей Логинов, Александр Сваток

Полузащитники: Руслан Бабенко, Фарес Балули, Доминго Бланко, Алексей Гуцуляк, Сергей Горбунов, Игорь Когут, Валерий Лучкевич, Александр Назаренко, Александр Пихаленок, Эдуард Сарапий, Владимир Танчик

Нападающиие: Артем Довбик, Артем Громов.

Отметим, что отсутствуют защитник Эмилиано Пурита, хавбек Валентин Рубчинский и вингер Уэсли Брага. Напомним, что "Днепр-1" будет играть в одной группе с АЗ, "Аполлоном" и "Вадуцом". Первый поединок днепрян состоится уже в этот четверг, 8 сентября, против АЗ.