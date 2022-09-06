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Стала известна заявка Днепра-1 на групповой этап Лиги конференций
Александр Кучер рассчитывает на 22 исполнителей
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
На сайте УЕФА появилась заявка "Днепра-1" на групповой этап Лиги конференций. Всего в список попали 22 футболиста.
Вратари: Якив Кинарейкин, Макс Валеф, Владислав Рыбак, Валерий Юрчук
Защитники: Владимир Адамюк, Габриэл Бузанелло, Янис Амаш, Сергей Логинов, Александр Сваток
Полузащитники: Руслан Бабенко, Фарес Балули, Доминго Бланко, Алексей Гуцуляк, Сергей Горбунов, Игорь Когут, Валерий Лучкевич, Александр Назаренко, Александр Пихаленок, Эдуард Сарапий, Владимир Танчик
Нападающиие: Артем Довбик, Артем Громов.
Отметим, что отсутствуют защитник Эмилиано Пурита, хавбек Валентин Рубчинский и вингер Уэсли Брага. Напомним, что "Днепр-1" будет играть в одной группе с АЗ, "Аполлоном" и "Вадуцом". Первый поединок днепрян состоится уже в этот четверг, 8 сентября, против АЗ.
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