Матч между Днепром-1 и АЗ обслужат арбитры из Израиля

Определилась бригада арбитров, которая проведет матчи первого тура группового раунда Лиги Конференций между "Днепром-1" и нидерландским "АЗ".

Матч будет судить бригада арбитров из Израиля.

Главным судьей назначен 30-летний Иголь Фрид (рефери ФИФА с 2018 года). Судьи на линии – Маттьяу Якобов и Омер Борберо. Четвертый арбитр – Шалом Бен Аврам.

Напомним, что поединок состоится в Кошице (Словакия) 8 сентября и начнется в 22.00.