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Матч между Днепром-1 и АЗ обслужат арбитры из Израиля

Лига конференций
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Известна бригада арбитров, которая будет работать на матче

Матч между Днепром-1 и АЗ обслужат арбитры из Израиля

фото из свободных источников

Новина українською

Определилась бригада арбитров, которая проведет матчи первого тура группового раунда Лиги Конференций между "Днепром-1" и нидерландским "АЗ".

Матч будет судить бригада арбитров из Израиля.

Главным судьей назначен 30-летний Иголь Фрид (рефери ФИФА с 2018 года). Судьи на линии – Маттьяу Якобов и Омер Борберо. Четвертый арбитр – Шалом Бен Аврам.

Напомним, что поединок состоится в Кошице (Словакия) 8 сентября и начнется в 22.00.

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В статье: АЗ (Алкмаар) СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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