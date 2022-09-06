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Матч между Днепром-1 и АЗ обслужат арбитры из Израиля
Известна бригада арбитров, которая будет работать на матче
фото из свободных источников
Определилась бригада арбитров, которая проведет матчи первого тура группового раунда
Матч будет судить бригада арбитров из Израиля.
Главным судьей назначен 30-летний Иголь Фрид (рефери ФИФА с 2018 года). Судьи на линии – Маттьяу Якобов и Омер Борберо. Четвертый арбитр – Шалом Бен Аврам.
Напомним, что поединок состоится в Кошице (Словакия) 8 сентября и начнется в 22.00.
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Источник:СК Дніпро-1
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