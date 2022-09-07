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Днепр-1 - АЗ Алкмаар: где и когда смотреть матч Лиги Конференций

Лига конференций
(2 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Днепр-1" - "АЗ Алкмаар", Лига Конференций, 8 сентября 2022

Днепр-1 - АЗ Алкмаар: где и когда смотреть матч Лиги Конференций

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" Александра Кучера тяжело дебютировал в еврокубках, не сумев пройти в квалификации кипрский "АЕК", однако после случились две уверенные победы в чемпионате, которые скрасили впечатления. Правда свой путь в группе турнира статусом ниже, то есть Лиги Конференций, днепряне начнут с очень тяжелого испытания.

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В формально домашнем поединке "Днепр-1" примет достаточно опытного еврокубкового бойца - нидерландский "АЗ Алкмаар". Год назад голландцы дошли до 1/8 финала ЛК и в этом сезоне точно захотят улучшить показатель. То есть, украинской стороне будет непросто.

Смотрите матч первого тура группового этапа ЛК в четверг, восьмого сентября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

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Трансляція матчу Дніпро-1 - АЗ Алкмаар
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Отметим, что матч "Днепр-1" - "АЗ Алкмаар" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Днепр-1" - "АЗ Алкмаар" на UA-Футбол >>

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В статье: АЗ (Алкмаар) СК Днепр-1
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