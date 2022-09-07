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Лига конференций. Дебют Днепра-1, возможности Чехии и запасной вариант для Норвегии.
Общий анонс матчей первого раунда группового этапа
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Rose
На групповом этапе Лиги конференций представлены 32-ве команды, которые разделены на восемь групп – по четыре в каждой. Победители групп выйдут в 1/8-ю финала турнира, вторые места – в раунд плей-офф (1/16-я финала), где сыграют с третьими местами Лиги Европы.
Дата всех матчей первого тура – 08.09.2022.
Ни одна из украинских команд пока в новом турнире УЕФА не выстрелила. "Заря" в прошлом году заняла третье место, опустившись в группу Лиги конференций из Лиги Европы. Тот же путь – и у "Днепра-1", но надежд на результаты днепрян больше. Будучи представителем четвертой корзины, "Днепр-1" получил вполне приемлемую с точки зрения возможностей бороться за плей-офф группу. Хотя начинать приходится сразу матчем против теоретически самого сильного участника квартета.
- "Днепр-1" (Украина) 22:00 АЗ (Нидерланды);
- "Вадуц" (Лихтенштейн) 22:00 "Аполлон" (Кипр).
Удержится ли Украина в топ-15 Таблицы коэффициентов, во многом зависит от результатов наших команд, а также от представителей Дании. В Лиге чемпионов "Копенгаген" проиграл в первом туре, в Лиге Европы "Мидтьюлланн" сыграет против "Штурма", а вот в Лиге конференций дебютант групповых стадий "Силькеборг" пройдет испытание "Андерлехтом". Интересно посмотреть, на что способен бронзовый призер чемпионата Дании.
- "Андерлехт" (Бельгия) 19:45 "Силькеборг" (Дания);
- "Вест Хэм" (Англия) 19:45 FCSB (Румыния).
Чехия опередила Украину в Таблице коэффициентов благодаря бонусам, взятым "Викторией" за выход в группу Лиги чемпионов. Но основная сила, имеющая немалые перспективы приносить стране очки, находится именно в Лиге конференций. Здесь сразу две команды – "Славия" и "Словацко". Интересно, что в первом туре один из представителей Чехии играет против сербов, на которых нам нужно ориентироваться среди тех, кто впереди. Конкретно в матче между "Словацко" и "Партизаном" придется болеть по принципу "меньшее зло".
- "Словацко" (Чехия) 19:45 "Партизан" (Сербия);
- "Ницца" (Франция) 19:45 "Кельн" (Германия).
- "Сивасспор" (Турция) 22:00 "Славия" (Чехия);
- "Балкани" (Косово) 22:00 ЧФР "Клуж" (Румыния).
"Мольде" не без проблем прошел квалификацию Лиги конференций, но теперь имеет шесть матчей с позиции команды из второй корзины. Для Норвегии это может быть страховочный вариант на случай, если "Буде-Глимт" в группе Лиги Европы не разгонится. С другой стороны, волков бояться – в лес не ходить. Прорыв этой страны кажется ситуативным, так что надо бороться с ней за максимально высокие позиции в Таблице коэффициентов.
- "Мольде" (Норвегия) 22:00 "Гент" (Бельгия);
- "Шэмрок Роверс" (Ирландия) 22:00 "Юргорден" (Швеция).
Швейцария потеряла "Янг Бойз" в квалификации, но "Базель" может отыграться за двоих. Группа у него очень благоприятна для набора очков. С другой стороны, сам "Базель" не поражал квалификации. Так что место для сюрпризов и сенсаций остается.
- "Базель" (Швейцария) 22:00 "Пюник" (Армения);
- "Слован" (Словакия) 22:00 "Жальгирис" (Литва).
Остальные матчи:
- "Харт" (Шотландия) 19:45 "Башакшехир" (Турция);
- "Фиорентина" (Италия) 19:45 РФШ (Латвия).
- "Вильярреал" (Испания) 19:45 "Лех" (Польша);
- "Аустрия" (Австрия) 19:45 "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль).
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