Лига конференций. Дебют Днепра-1, возможности Чехии и запасной вариант для Норвегии.

На групповом этапе Лиги конференций представлены 32-ве команды, которые разделены на восемь групп – по четыре в каждой. Победители групп выйдут в 1/8-ю финала турнира, вторые места – в раунд плей-офф (1/16-я финала), где сыграют с третьими местами Лиги Европы.

Дата всех матчей первого тура – ​​08.09.2022.

Ни одна из украинских команд пока в новом турнире УЕФА не выстрелила. "Заря" в прошлом году заняла третье место, опустившись в группу Лиги конференций из Лиги Европы. Тот же путь – и у "Днепра-1", но надежд на результаты днепрян больше. Будучи представителем четвертой корзины, "Днепр-1" получил вполне приемлемую с точки зрения возможностей бороться за плей-офф группу. Хотя начинать приходится сразу матчем против теоретически самого сильного участника квартета.

Группа Е

"Днепр-1" (Украина) 22:00 АЗ (Нидерланды);

АЗ (Нидерланды); "Вадуц" (Лихтенштейн) 22:00 "Аполлон" (Кипр).

Удержится ли Украина в топ-15 Таблицы коэффициентов, во многом зависит от результатов наших команд, а также от представителей Дании. В Лиге чемпионов "Копенгаген" проиграл в первом туре, в Лиге Европы "Мидтьюлланн" сыграет против "Штурма", а вот в Лиге конференций дебютант групповых стадий "Силькеборг" пройдет испытание "Андерлехтом". Интересно посмотреть, на что способен бронзовый призер чемпионата Дании.

Группа В

"Андерлехт" (Бельгия) 19:45 "Силькеборг" (Дания);

"Силькеборг" (Дания); "Вест Хэм" (Англия) 19:45 FCSB (Румыния).

Чехия опередила Украину в Таблице коэффициентов благодаря бонусам, взятым "Викторией" за выход в группу Лиги чемпионов. Но основная сила, имеющая немалые перспективы приносить стране очки, находится именно в Лиге конференций. Здесь сразу две команды – "Славия" и "Словацко". Интересно, что в первом туре один из представителей Чехии играет против сербов, на которых нам нужно ориентироваться среди тех, кто впереди. Конкретно в матче между "Словацко" и "Партизаном" придется болеть по принципу "меньшее зло".

Группа D

"Словацко" (Чехия) 19:45 "Партизан" (Сербия) ;

; "Ницца" (Франция) 19:45 "Кельн" (Германия).

Группа G

"Сивасспор" (Турция) 22:00 "Славия" (Чехия);

"Славия" (Чехия); "Балкани" (Косово) 22:00 ЧФР "Клуж" (Румыния).

"Мольде" не без проблем прошел квалификацию Лиги конференций, но теперь имеет шесть матчей с позиции команды из второй корзины. Для Норвегии это может быть страховочный вариант на случай, если "Буде-Глимт" в группе Лиги Европы не разгонится. С другой стороны, волков бояться – в лес не ходить. Прорыв этой страны кажется ситуативным, так что надо бороться с ней за максимально высокие позиции в Таблице коэффициентов.

Группа F

"Мольде" (Норвегия) 22:00 "Гент" (Бельгия) ;

; "Шэмрок Роверс" (Ирландия) 22:00 "Юргорден" (Швеция).

Швейцария потеряла "Янг Бойз" в квалификации, но "Базель" может отыграться за двоих. Группа у него очень благоприятна для набора очков. С другой стороны, сам "Базель" не поражал квалификации. Так что место для сюрпризов и сенсаций остается.

Группа Н

"Базель" (Швейцария) 22:00 "Пюник" (Армения) ;

; "Слован" (Словакия) 22:00 "Жальгирис" (Литва).

Остальные матчи:

Группа А

"Харт" (Шотландия) 19:45 "Башакшехир" (Турция);

"Башакшехир" (Турция); "Фиорентина" (Италия) 19:45 РФШ (Латвия).

Группа С