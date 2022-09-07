Гуцуляк: Поражения в квалификации ЛЕ - это тоже был для нас опыт, и он дает нам уверенность

Полузащитник " Днепра-1 " Алексей Гуцуляк на традиционной предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги конференций с АЗ, который состоится в четверг, 8 сентября.

– Как вы обжились в Кошице?

– Мы уже здесь поселились, разъехались по квартирам. В начале было немного тяжело, потому что все жили в гостинице. Для нас здесь новый город, потому понятно, что для команды это нелегко. Здесь и бытовые моменты и все остальное. Сейчас уже все лучше, чувствуем себя как дома, живу в центре города, и он чем-то напоминает Львов. Надеюсь, что на стадионе атмосфера будет для нас тоже домашней.

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– Какое настроение в команде после двух побед в чемпионате Украины?

– Конечно, когда команда побеждает, то это придает всем нам сил и уверенности в себе, и тренировки совсем по другому проходят. Но матчи чемпионата Украины и матчи в Лиге конференций сильно разнятся. Думаю, что завтра будет интересно.

– АЗ считается фаворитом. Возможно, матчи против нидерландского клуба будут наиболее важны в группе?

– Так нельзя говорить, потому что еще ни одна игра в группе не сыграна. Завтрашняя встреча будет интересной, но она не будет важнее других матчей в группе.

– Насколько команда и ты лично готов физически?

– Физически, я думаю, команда готова. Я увереннее себя чувствую, хотя и сбор не прошел, но после травмы восстанавливаюсь хорошо и чувствую себя нормально.

– Для вас это дебют на групповом этапе еврокубка. Что это значит для клуба?

– Не думаю, что это будет сложная игра – мы будем чувствовать себя комфортно. Не могу сказать, что для нас это будет еврокубковый дебют. Да, мы проиграли две игры в квалификации Лиги Европы, но это тоже был для нас еврокубковый опыт и он дает нам уверенность. Так что я не скажу, что для нас это будет дебют.

– Что скажете тем болельщикам, которые завтра придут поддержать вас на трибунах?

– Нам неважно, кто придет нас поддержать: словаки или украинцы. Мы будем стараться показать хороший футбол для нас и нашей страны. Конечно, мы верим в победу